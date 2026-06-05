女優のマリリン・モンローさんが、かつて所有していたコートが、オークションに出品され、最高1万8000ドル(約270万円)で落札される見込みだ。



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金色のブロケード地で作られ、裏地には赤い糸で「MM」のイニシャルが刺繍されたミディアム丈のロングスリーブ・オペラコートは、香港のテーラー「モハンズ」によって製作され、1962年に亡くなるわずか2カ月前に、マリリンさんが購入したものだ。



マリリンさんはこのコートを広報担当のパトリシア・ニューコム氏に貸し出しており、パトリシア氏は1962年5月19日にマディソン・スクエア・ガーデンで開催された故ジョン・Ｆ・ケネディ大統領の誕生日を祝う式典でこのコートを着用していた。同式典のステージで、マリリンさんが故ケネディ大統領に向けて伝説の「ハッピー・バースデー」を歌ったエピソードはあまりにも有名だ。



このコートは6月7日から16日にかけて開催されるボナムズのオークション「Icons of Fashion」セールの一環として競売にかけられる。ボナムズの米国ハンドバッグ・ファッション部門セール責任者であるマリッサ・スピア氏は「『Icons of Fashion』セールの目玉は、まさに本物のハリウッドのアイコンが所有していた一品、かつてマリリン・モンローが所有していたゴールドのブロケード製オペラコートです。マリリンは過去も現在も、極めて重要なスタイルのアイコンであり続けています」「このオペラコートはマリリンの不朽のスタイルを体現する完璧な例であり、素晴らしいモノグラム入りのラベルが個人的なタッチを加えています」と話す。



スピア氏はコートの来歴について、こう続けた。「1962年のマリリンの悲劇的な逝去後、このコートは演技指導者のリー・ストラスバーグに遺贈され、1999年以来、市場に出回っていませんでした」「今回、オークションでこのコートをご紹介できることを大変うれしく思います。コレクターやファンの皆様に、マリリンのワードローブから生まれたこのような個人的な一品に出会う機会を提供できるからです」



ちなみに、このコートの落札予想価格は、1万2000ドル(約180万円)から1万8000ドル(約270万円)となっている。



今年の夏、競売にかけられるファッションの逸品はマリリンのコートだけではなく、ボナムズのライバルであるクリスティーズでは、女優のエリザベス・テイラーさんが所有していたハンドバッグ2点が出品予定だ。



この2つのフェンディの「バゲット」バッグは、5月28日から6月11日まで開催される「ハンドバッグ・オンライン：ザ・ニューヨーク・エディット」の一環として出品される。バッグ2点はいずれも、1点あたり3000ドル(約45万円)から5000ドル(約75万円)で落札される見込みだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）