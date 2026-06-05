お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が5日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。共演した女優を絶賛する場面があった。

大悟は現在公開中の映画「箱の中の羊」のPRも兼ね登場。初の主演映画の凄かったポイントを聞かれると「やっぱり綾瀬はるかは凄い」と即答。「こんなピュアな子がまだいるんや、芸能界に」「心がほんとに美しい」とW主演を務めた綾瀬を絶賛した。

岡山の離島生まれの大悟。実家に近い広島での撮影があったといい、両親を見学に招待していたが「当日に連絡が着て“やっぱり行かん”って言い出したんです。何でや？って聞いたら“東京の人間に見せるような服を持っとらん”って」と、両親が島から本土の姉の家までは出てくるも、途中で現場まで来るのを断念したという。

綾瀬は大悟の両親に会うことを楽しみにしていたといい「綾瀬さんに笑かそうと思ってこの話をしたんです。“服がないから来んわ”って言ったら、全然笑わずにすっごい真面目な顔で“それは大悟さんいけません。呼んでください”って」と大悟に打診。

「いやいや、呼んでください言うても、もう恥ずかしいから来んって言うてるからって言ったら“ダメです”みたいな」と押し問答の末「“だったら私行きます”って言うて、綾瀬はるかが、撮影所から本来帰るべきホテルの逆方向の岡山の方面の姉ちゃんの家の方まで1〜2時間大回りになるのに来てくれて」と撮影終わりで両親のもとを訪れ「お父とお母と写真撮って帰っていった」と明かした。

このエピソードにパーソナリティーの今田耕司は「えっ！？すご！！！」と驚きっぱなし。大悟に「お前もう好きになってるやん！」とつっこむと大悟も「好きにはなっとるよ」と笑った。