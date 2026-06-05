◇ナ・リーグ ドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日 フェニックス）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は負傷交代したマックス・マンシー内野手（35）の状態について語った。

マンシーは5回2死の第2打席で一塁線へゴロを放ったが、捕球してベースに走り込んだ一塁手・バルガスと正面衝突。2人ともグラウンドに倒れ込み、起き上がることができなかった。

マンシーは衝突の際にかけていたメガネが飛び、鼻付近からは出血も見られた。駆けつけたトレーナーらとともにベンチに下がり、代走にエスピナルが送られた。球団は交代理由について「息切れの症状および脳振とうの可能性を調べるため」と発表した。

試合後、ロバーツ監督は「まず一番大事だったのは、彼が無事かどうかを確認することだった。かなり激しい衝突だったからね。検査をした結果、鼻を強く打っていて、鼻から少し出血もあった。ただ、立ち上がってクラブハウスに戻った後は意識もしっかりしていた」と説明。続けて「元々、明日は休養日になる予定だったし、実際にそうなるだろう」と5日（同6日）のエンゼルス戦はスタメンから外すとした。

その上で「試合には出られる状態になると思う。今回は本当に大事に至らずに済んだと思うよ」と大きなケガでなく一安心した。