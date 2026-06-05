お布団が敷いてある寝室へ行くと、先に柴犬さんが…。『どうしたらええんや』思わずそう呟いてしまうまさかの光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で5.9万回を超えて表示されており、多くの声が寄せられることとなりました。

【写真：『どうしたらええんや』眠ろうと寝室に行った結果→犬がお布団で…まさかの光景】

寝ようと寝室に行ったら、先に柴犬が…

Xアカウント『@jajagi7jajagi』に投稿されたのは、就寝するために寝室へ向かった飼い主さんの目に飛び込んできた光景。

この日、そろそろ就寝しようかと先にお布団を敷いておいた寝室へと向かったという飼い主さん。するとそこには、先客がいたようです。

『どうしたらええんや』まさかの光景が話題

キレイにセットされたお布団の上、枕に対して垂直になる形でぐっすりと眠る柴犬「ゆず」ちゃんのお姿があったのだといいます。

つまり、本来上半身が収まることとなるお布団の上半分は、枕とゆずちゃんのお体に占拠されている状態となっており、枕を使うことはもちろん一体どの向きでどのようにして横になれるというのか…。

思わず『わしどうしたらええんや…』と、ツッコんでしまったという飼い主さん。

広いお布団の上、わざわざなぜその体勢で…そう思わずにはいられないものの、あまりにも気持ちよさそうに眠る姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もう同じ向きで寝るしかない」「同じ方向で！」「すみっこで寝かしてもらうしかない」「可愛いなぁ」「川の字でｗ」「めっちゃわかります！」「枕がふたつ…」などのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬姉妹の日常が大人気

ゆずちゃんは、個性とユーモアに溢れるお茶目な女の子。そんなゆずちゃんには、「ぽんず」ちゃんという妹分の存在も。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすゆずちゃん、ぽんずちゃんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@jajagi7jajagi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。