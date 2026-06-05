初めて我が子と対面した柴犬のお父さん。感動の再会になるかと思いきや、思わず二度見してしまうようなリアクションを見せることとなりました。何度も確認しに行く姿も相まって、その光景は大きな話題に。

投稿は記事執筆時点で208万回再生を突破し、「笑えるｗ」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：自分の子供と初めて会った父犬→『近くに行って確認した』と思ったら…想像と違った『辛辣な反応』】

我が子との初対面

TikTokアカウント「uoooooo7818」に投稿されたのは、我が子と初めて対面したという黒柴のお父さん犬のお姿。赤柴のお母さんと白柴の子犬と暮らす柴犬ファミリーのひとコマです。とある日、お父さん犬は床でくつろぐ子犬ちゃんの存在に気付いたといいます。

じっと子犬ちゃんを見つめていたお父さん犬は、興味を抑えきれなかったのか、ゆっくりと顔を近づけていったそう。耳を前に向けながら様子をうかがう姿からは、「気になるなぁ…」という気持ちが伝わってくるようで、微笑ましい空気が流れていたのでした。

確認した結果はまさかの…

ところが、お父さん犬は子犬ちゃんの匂いを嗅いだ瞬間、勢いよく顔を後ろへ引いたそうです。その反応からは、予想外の匂いに驚いたと言わんばかりだったとか。あまりにも見事なのけぞりっぷりに、思わず吹き出してしまいます。

しかし、それで終わりではありませんでした。一度離れたにもかかわらず再び近づき、もう一度匂いを確認。そして再び大きくのけぞることに…。最後には「オエーッ」となっているかのような表情も見せ、「また行くんかい！」とツッコミを入れたくなる光景に、多くの人が頬を緩ませたのでした。

実は子犬が大好きなお父さん犬

別の投稿では、お父さん犬の微笑ましい一面も見られたそうです。仰向けでくつろぎながら前足をピクピクと動かしたり、時には勢いよくバタバタさせたりしていたお父さん犬。そのすぐそばでは、子犬ちゃんがのんびりと横になっていたといいます。

無防備なヘソ天姿のまま、何度も手足を動かしている様子は、まるで子犬ちゃんに触れたくてうずうずしているかのよう。見ているだけで思わず頬が緩んでしまう愛らしい光景だったそうです。初対面では思わぬリアクションを見せていたお父さん犬ですが、子犬ちゃんへの関心の強さが伝わってくる姿に、ますます愛おしさが増してしまうのでした。

投稿には「そんなに臭かったのかｗ」「オェってなってる（笑）」「臭かったのにもう一回確認しに行くのが笑うｗｗ」「一回上見て鼻リセットしてるのオモロい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「uoooooo7818」では、柴犬ファミリーの賑やかな日常が多数投稿されています。思わず笑ってしまうやり取りや愛らしい姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「uoooooo7818」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。