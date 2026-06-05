¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È Äê²¹ÊØ2ÊØ²½¤ò³ÈÂç ÅìËÌ¡¦¿·³ã1300Å¹¤Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï6·î9ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é¡¢ÅìËÌÃÏÊý¡¦¿·³ã¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ÎÌó1300Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÊÛÅö¡¢ÁÚºÚ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤ÉÌó800ÉÊÌÜ¤òÇÛÁ÷¤¹¤ë¡ÖÄê²¹ÊØ¡×¤ò¸½¹Ô¤Î1Æü3ÊØÂÎÀ©¤«¤é2ÊØÂÎÀ©¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÊªÎ®ÇÛÁ÷¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£º£½©¤´¤í¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤âÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢½©ÅÄ¡¢µÜ¾ë¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç¡¢¿·³ã¤Î³Æ¸©¡£ÇÛÁ÷¥³¡¼¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÇ¼ÉÊ»þ´ÖÂÓ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¡¢Ç¯´ÖÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó670ËüÒºï¸º¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÌó3³äºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊªÎ®¶È³¦¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ä¸¶ºàÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò½ä¤ë´Ä¶ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï»þ´Ö·Ð²á¸å¤â¤´ÈÓ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«¿æÈÓµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â±äÄ¹¤ò¼Â¸½¡£ºòÇ¯9·î¤«¤éËÌÎ¦ÃÏÊýÌó550Å¹ÊÞ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î2ÊØ²½¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÀÑºÜ¸úÎ¨¸þ¾å¤äÁö¹Ôµ÷Î¥ºï¸º¡¢ÊÆÈÓ¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²óÅìËÌ¡¦¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÛÁ÷²ó¿ôºï¸º¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î²Ù¼õ¤±ºî¶ÈÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿Í°÷ÇÛÃÖºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁÅ¹±¿±Ä¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ºï¸º¤·¤¿ÊªÎ®Èñ¤ÏÈÎÂ¥»Üºö¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ»Ù±ç¤Ë¤â³èÍÑ¤·Çä¾å¡¦µÒ¿ôÁý¤âÌÜ»Ø¤¹¡£ÅìËÌ¡¦¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÃÏ°èÆÃÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¡¢ÎäÅà¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢ÎäÅàÊÛÅö¤Ê¤É·×9ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£