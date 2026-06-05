トルコは100台の車列で選手を見送り、初出場カーボベルデは飛行機から大盛り上がり W杯へベースキャンプ入りする各国の動き
いよいよ2026W杯開幕が近づいてきた。出場国が続々とベースキャンプ入りしており、各地で様々な形の盛り上がりが見られた。
例えばトルコでは、開催地アメリカへ向かう選手団のバスを100台の車列で盛大に見送った。道路を占領しての見送りは迫力満点で、2002年日韓大会以来となるW杯出場に国も盛り上がっている。
ブラジル代表はリオデジャネイロのアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港を発つ際、2台の消防車で作った水のアーチを旅客機が通る形でアメリカへ。これはブラジルサッカー界洗礼の1つだ。
英『The Sun』は日本代表がメキシコに入りの際にハットをもらったことも紹介していて、それをさっそく被っていたDF長友佑都にスポットを当てている。
徐々にお祭り感が出てきたが、初の48ヶ国開催となるW杯はどのような盛り上がりを見せるか。
Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası uçağı, kalkış öncesi vaftiz edildi. pic.twitter.com/Zql6bmtpjM— FUTA (@futaspor) June 2, 2026
The South Africa squad were welcomed to their base in Mexico by a mariachi band ahead of the World Cuppic.twitter.com/2iUJCWw9au— ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2026
Hi @fifaworldcup_pt, we arrived— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 3, 2026
Os Tubarões Azuis chegaram aos Estados Unidos, numa viagem de quase oito horas, de avião, e mais duas horas do aeroporto de Boston até Connecticut#CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/PbuWBeD44r
The Turkish national team was sent off to the World Cup with a large motorcade and crowds of fans.— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026
People lined the roads and greeted the team on their way to the airport. pic.twitter.com/6ZBjpPceE2