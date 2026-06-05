歌舞伎俳優の市川中車（60）が5日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作発表に出席した。

スタジオジブリの不朽の名作をスーパー歌舞伎として上演する。乙事主を演じる中車は「2011年に父（二代目市川猿翁）と何度も話して中車になりたいと話していた。その話をしていたのが今日の会場の八芳園の隣のマンションでした。今日、父がここに来ていると思います」と感慨深げに語った。

「父は40年前、周囲の反対されながら、ヤマトタケルを成功させた。その時感じた熱は僕がこの空間で感じているものと似ているのかもしれません。父のスーパー歌舞伎が最後に上演されたのは2003年。スーパー歌舞伎の新作は上演されていません。そして、年が明けて04年に（市川）團子が誕生いたしました。父が病に倒れたのも03年の終わりから翌年の1月にかけてでございます。團子がヤマトタケルの主演を務めたのも父が亡くなった翌年です。全ての流れが符合しております」と説明。

「偉大なもののけ姫という作品が、スーパー歌舞伎として漕ぎ出ていくことが大変意味があるように思えてなりません。我々は“父だったらどうするか”これを澤瀉屋全員で感じ、中村壱太郎さん、中村時蔵さんの力を借りながら前に進んでいく。それが今回のスーパー歌舞伎の骨子だと思っている」と意気込みを語った。

主演でアシタカ役を務める市川團子（22）は「スーパー歌舞伎というのは祖父が命懸けで創始したもの。今回は祖父がいない状態での新作スーパー歌舞伎になる。もののけ姫は国内外で人気の魅力的な作品。2つの大きな冠の前に怖さはある。しっかり覚悟を持って、明日を生きる活力になるように舞台に向かっていきたい」と意気込みを語った。

公演は8月23日まで。