大相撲の幕内・玉鷲（片男波）が５日、東京・墨田区の部屋で稽古を行った。４１歳の鉄人は、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）で十両陥落が決定的となっているが「また前向きな気持ちで一生懸命稽古して、１場所で戻りたいという気持ちで頑張りたい」と返り入幕へ闘志を燃やした。

幕内在位１００場所目となった先場所は、西前頭１３枚目で初日から９連敗を喫するなど、２勝１３敗と苦しんだ。初日の前日に右ふくらはぎを痛めた影響も感じさせたが、場所中はけがについて言及してこなかった。この日「痛くないと言うのはウソになってしまうので、もちろん痛かった」と明かしつつ、「場所の前半ぐらいでだいぶ良くなったので。そこからは自分の相撲の弱さ。本当に脚のせいじゃなくて、自分の弱さですね」と受け止めた。

黒星が大きく先行し、悔しい結果とはなったが、連日館内を包んだ温かい拍手と声援が支えになったと感謝した。場所後は「ゆっくり休んだ」と静養し、今月３日から始動。この日は四股やすり足、基礎運動で汗を流した。患部は「だいぶ良くなった。痛みより怖さがあるので、やりながら忘れて、だんだん自分の形を作っていきたい」と徐々に負荷をかけていく考えだ。

今月１３、１４日にはパリ公演も控えている。「それもまた楽しみ。パリはバターを使った料理が多い。バターが好きなので、ミシュランのお店に行って食べてみたい」と笑顔を見せた４１歳。歴代３位の幕内連続出場記録（１１５２回）を持ち、来場所で十両の土俵に上がれば２０１３年夏場所以来、１３年ぶりとなるが「甘くないと思っている。冷静に、落ち着いて頑張っていきたい。チャレンジですね」と腕をぶした。（林 直史）