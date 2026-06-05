ローソン、岩手の銘店「ぴょんぴょん舎」監修の冷麺とおにぎりを発売
ローソンは6月2日より、岩手県の銘店「ぴょんぴょん舎監修コラボ商品」2品を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「ぴょんぴょん舎監修 盛岡冷麺」(599円)
ぴょんぴょん舎は岩手の盛岡市に本店を構える焼肉・冷麺の専門店。そんなぴょんぴょん舎とローソンがコラボ商品を発売する。1品目は、ぴょんぴょん舎の看板商品「盛岡冷麺」。出汁に国産牛肉と牛骨を使った旨味たっぷりのスープと、相性バッチリのもちもち食感の麺を楽しむことができる。価格は599円。
ローソン「ぴょんぴょん舎監修 五穀入りビビンパおにぎり」(203円)
2品目は、五穀米を混ぜ込んだお米と、人参・小松菜入りのナムルを合わせた食欲そそるおにぎり「五穀入りビビンパおにぎり」。価格は203円。どちらも有名店の味が気軽に味わえると注目の商品だ。
※画像はすべてイメージ。
ローソン「ぴょんぴょん舎監修 盛岡冷麺」(599円)
ぴょんぴょん舎は岩手の盛岡市に本店を構える焼肉・冷麺の専門店。そんなぴょんぴょん舎とローソンがコラボ商品を発売する。1品目は、ぴょんぴょん舎の看板商品「盛岡冷麺」。出汁に国産牛肉と牛骨を使った旨味たっぷりのスープと、相性バッチリのもちもち食感の麺を楽しむことができる。価格は599円。
ローソン「ぴょんぴょん舎監修 五穀入りビビンパおにぎり」(203円)
2品目は、五穀米を混ぜ込んだお米と、人参・小松菜入りのナムルを合わせた食欲そそるおにぎり「五穀入りビビンパおにぎり」。価格は203円。どちらも有名店の味が気軽に味わえると注目の商品だ。
※画像はすべてイメージ。