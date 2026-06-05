3児の母・川崎希、大掃除中の自宅の広々浴室公開に反響「めちゃくちゃオシャレ」「洗い場広くて天井高くて羨ましい」
【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの川崎希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の浴室を掃除している様子を披露し、話題となっている。
【写真】元AKB3児のママタレ「洗い場広くて天井高くて羨ましい」自宅の広々浴室公開
川崎は「昨日は予定がほとんどキャンセルになったから大掃除してたよ」「お風呂掃除＆クローゼットお片付けでスッキリ」とつづり、写真を投稿。3日に西日本から東日本にかけて大雨をもたらした台風6号の影響で予定がほとんどキャンセルになったことを説明し、浴室を掃除している写真を披露した。写真では広々とした洗い場のタイルの目地に薬剤をかけ、時間を置いている様子が伺える。
この投稿に「めちゃくちゃオシャレな風呂」「洗い場広くて天井高くて羨ましい」「台風大丈夫だった？」「照明もカッコいい」「窓のあるお風呂いいよね」「どこにも行けないしお掃除はいい選択」「うちも子供たちと大掃除しました！」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「洗い場広くて天井高くて羨ましい」自宅の広々浴室公開
◆川崎希、自宅の広々浴室公開
川崎は「昨日は予定がほとんどキャンセルになったから大掃除してたよ」「お風呂掃除＆クローゼットお片付けでスッキリ」とつづり、写真を投稿。3日に西日本から東日本にかけて大雨をもたらした台風6号の影響で予定がほとんどキャンセルになったことを説明し、浴室を掃除している写真を披露した。写真では広々とした洗い場のタイルの目地に薬剤をかけ、時間を置いている様子が伺える。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に「めちゃくちゃオシャレな風呂」「洗い場広くて天井高くて羨ましい」「台風大丈夫だった？」「照明もカッコいい」「窓のあるお風呂いいよね」「どこにも行けないしお掃除はいい選択」「うちも子供たちと大掃除しました！」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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