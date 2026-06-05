小江戸は、インドアサバイバルゲームフィールド「PHANTOM AVENUE / ファントムアベニュー」を6月27日にグランドオープンする（プレオープンは6月5日）。所在地は神奈川県相模原市緑区西橋本。かつて多くのサバゲーマーに惜しまれつつも幕を閉じたインドアフィールド「九龍（戦闘市街区）」の跡地が全面リニューアルされている。

さらに同敷地内には、相模原エリア初進出となる買取専門店「買取小江戸 相模原西橋本店」が併設され、愛銃のカスタムや不要な装備の売却から、本格サバゲー体験までをワンストップで楽しめる。

買取小江戸 相模原西橋本店

買取小江戸 相模原西橋本店

【オープンの背景：川越でのご縁から、相模原での挑戦へ】

埼玉県川越市を中心に買取専門店を展開する株式会社小江戸は、お客様とのご縁から、サバイバルゲームで使用される玩具や銃器の販売・メンテナンスを行う専門ブランド「小江戸ホビー」をスタートいたしました。

ミリタリーを愛する多くのお客様と触れ合う中で、「もっと気軽に、そしてディープにサバゲーを楽しめる、安全でワクワクする場所を提供したい」という想いが強まり、このたび相模原市の有名インドアフィールドの跡地を受け継ぐ形で、新たな挑戦を開始することとなりました。

「売る」「買う」「直す」そして「遊ぶ」のすべてが揃う、ホビーとリユースが融合した新しいサバゲーフィールドを目指します。

「PHANTOM AVENUE / ファントムアベニュー」の特長

緊張感あふれる三次元立体インドアフィールド

旧「九龍」の象徴であった、入り組んだマルチレイヤー構造（階層構造）と妖しげな照明演出をモダンにアップデート。天候に左右されないインドアの強みを活かし、至近距離でのスリリングなCQB（近接戦闘）や、上下のラインを意識した高度なタクティカルバトルを体験できる。

初心者でも安心！「小江戸ホビー」直伝の銃器サポート

「愛銃の調子が悪い」「もっとカスタムしたい」といった相談にその場で応えてもらえるほか、本格的な修理・カスタムが必要な場合は小江戸ホビー本店（川越）で対応し、後日同店で受け取ることができる。エアガンのレンタルパックも充実しており、手ぶらで来店しても本格的なサバゲーを楽しめる。

不要なトイガンはその場で査定！「買取小江戸」併設の利便性

「新しい銃を買う資金にしたい」「使わなくなった装備を整理したい」というサバゲーマーのニーズに応え、受付ロビー隣に「買取小江戸 相模原西橋本店」を併設。査定の間、フィールドでゲームを楽しむこともできる。

さらに、同店ではトイガンやミリタリーグッズといったホビー用品だけでなく、ブランドバッグ、高級時計、金・プラチナなどの貴金属、宝石、お酒、骨董品、楽器にいたるまで、幅広いジャンルの高価買取に対応している。

提供サービス・料金システム

（1）フリーゲーム（事前予約なし・当日飛び込み可能）

1名から参加できる、その日限りのチームで挑むサバゲーの基本プラン。

【ゲーム内容】制限時間内に相手チームを全員撃破する「殲滅戦」がメイン

・安全性を最優先した「セミオート（単発）限定」ルール

・1ゲーム5分のスピード展開で、待ち時間が少なく何度も挑戦可能

・数ゲームごとに休憩を挟み、自身の体力に合わせて自由に参加・休憩を選択可能

・中盤からはスリリングな「特殊ルール戦」も導入（スタッフが状況に合わせて進行）

【参加料金】

昼の部（9時～16時）：平日 3,700円 / 土日祝 4,500円

夜の部（17時～22時）：平日 2,700円 / 土日祝 3,500円

【お得な割引規定】

遅割：昼の部へ13時以降に途中参加の場合、昼料金より1,000円引き

通し割引：昼・夜連続で参加の場合、夜料金から平日1,000円引き / 土日祝 1,500円引き

（2）貸切ゲーム（完全予約制）

フィールドを完全独占。仲間内だけで楽しむ、特別な非日常空間を味わえる。ゲームルールのカスタマイズやBGMの変更、写真撮影など自由度の高いイベントが可能なため、社内レクリエーション、企業研修、サークル、コスプレ撮影会、メディア・TVロケにも使える。

【参加料金】

昼の部（9時～16時）

平日（基本料金・15名まで）：55,500円（16名以降＋3,700円/人）

土日祝（基本料金・30名まで）：135,000円（31名以降＋4,500円/人）

夜の部（17時～22時）

平日（基本料金・15名まで）：40,500円（16名以降＋2,700円/人）

土日祝（基本料金・20名まで）：70,000円（21名以降＋3,500円/人）

【貸切規定・オプション】

予約：1カ月前までに要予約（木曜祝日の場合は要相談）

平日キャンセル料：1週間前まで無料 / 前日まで50% / 当日100%

土日祝キャンセル料：2週間前まで無料 / 以降100%

オプション：ゲーム進行代行（スタッフ1名配置）15,000円

オープン記念特典

グランドオープンを記念して、2つのプレゼントが用意されている。

【PHANTOM AVENUE / ファントムアベニュー】オリジナルステッカープレゼント

フィールド利用者に、限定オリジナルステッカーをプレゼント（数量限定、なくなり次第終了）。

【買取小江戸】神奈川初出店記念！成約特典

「買取小江戸 相模原西橋本店」にて、1万円以上の買取が成約した場合、北海道の人気銘菓をプレゼント（先着30名限定、なくなり次第終了）。