【POP UP PARADE マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size】 受注期間：6月5日～7月1日 11月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size」を11月に発売する。受注期間は7月1日まで。価格は8,800円。

本製品は、アニメ「魔法少女にあこがれて」より、裸エプロン姿の「マジアベーゼ」を、フィギュアファンに新しいシゲキを送るフィギュアシリーズ「POP UP PARADE Lサイズ」で立体化したもの。

ハートの形が表現されたエプロンを着用したマジアベーゼを立体化しており、重要な部分を最低限に隠した姿や、こちらを誘惑するような艶やかな表情なども見事に表現されている。

「POP UP PARADE マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約230mm

(C)⼩野中彰⼤・⽵書房／魔法少⼥にあこがれて製作委員会

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。