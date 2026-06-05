【figma シルヴァ・バレルライン】 受注期間：6月5日～8月26日 2027年4月 発売予定 価格：13,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma シルヴァ・バレルライン」を2027年4月に発売する。受注期間は8月26日まで。価格は13,800円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛けるオリジナル作品「バニースーツプランニング」より、「シルヴァ・バレルライン」をアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

「微笑み顔」「にやり顔」「照れ顔」「怒り顔」の4種類の表情パーツが付属しており、「フォトンCハルバード」「フォトンCセスタス」「フォトンCダガー」「フォトンCグレイブ」の多彩な武装や、「特製背景シート」なども付属している。

武器の柄や刃部分は分離・組み換えが可能で、過去の「figmaBSP」シリーズアイテムとジョイントの規格を統一しているほか、さまざまなシチュエーションやポージングを可能にする可動支柱付きfigma専用台座が同梱している。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、特典として「figma Lサイズ台座」が付属している。

「figma シルヴァ・バレルライン」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「figma Lサイズ台座」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約170mm（頭頂高 約148mm）

(C)高峰ナダレ

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。