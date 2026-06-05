ドバイチョコを進化させた新感覚スイーツ！スナックミーの贅沢ケーキが登場

世界中で注目を集める「ドバイチョコ」を、もっと楽しめる新しいスイーツとしてアレンジした「ザクとろドバイチョコケーキ」が、スナックミーから期間限定で登場します。濃厚なピスタチオの風味と、驚きのザクザク食感、とろける口どけを一度に味わえる贅沢なカップスイーツ。頑張った日のご褒美や特別なおうち時間にぴったりな、この夏注目のスイーツをご紹介します♡

ドバイチョコの魅力を詰め込んだ四層仕立て

「ザクとろドバイチョコケーキ」は、ドバイチョコの特徴を活かしながら、スナックミーならではの発想で仕上げた贅沢なデザートです。

構成は、きび糖を使用したビターチョコ、純生クリームを使ったピスタチオクリーム、ザクザク食感のピスタチオ生地、なめらかなピスタチオパンナコッタの四層仕立て。

それぞれの層が異なる食感と風味を生み出し、ひと口ごとに新しいおいしさを楽しめます。

特に自家製ピスタチオペーストをたっぷり使用したクリームは、濃厚でコク深く、ピスタチオ好きにはたまらない味わいです。

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素麺から生まれた驚きのザクザク食感

ドバイチョコといえば、特徴的なザクザク食感が魅力のひとつ。スナックミーでは、その食感を安心して楽しめる形で再現するため、日本の伝統食材である素麺に着目しました。

素麺を一度茹でた後に丁寧に揚げる独自製法を採用することで、軽やかで香ばしい食感を実現。

一般的なドバイチョコで使用される細麺状の生地の代わりに、日本らしいアイデアを取り入れた点も魅力です。

ザクザクとしたアクセントが、クリーミーなピスタチオクリームやなめらかなパンナコッタと絶妙に調和し、最後まで飽きずに楽しめます。

商品概要と販売情報

ザクとろドバイチョコケーキ



価格：4,480円（税込・送料別）／定期便会員価格：4,180円（税込・送料別）

原材料には牛乳、生クリーム、ピスタチオ、アーモンド、きび糖、カカオマスなどを使用。素材にもこだわり、自然なおいしさを大切にした仕上がりです。

なお、数量限定販売のため、予定数に達し次第終了となる場合があります。

販売期間：2026年6月4日（木）～2026年8月12日（水）

発送開始予定：2026年7月1日（水）以降順次発送

販売場所：スナックミーオンラインストア

この夏だけの特別なご褒美スイーツ

話題のドバイチョコをベースに、スナックミーらしい工夫とこだわりを詰め込んだ「ザクとろドバイチョコケーキ」。

濃厚なピスタチオの香り、ザクザクとした食感、なめらかな口どけが重なり合う特別な味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人とのスイーツタイムにもおすすめです♪

期間限定だからこそ味わえる贅沢な一品を、この夏ぜひチェックしてみてください。