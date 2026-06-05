【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは湧き出るエネルギー
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、岩や土の状態、内に秘めた熱い思い、そして業務の形態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□つ
□□お
た□□ごと
ヒント：岩や土の状態。そして、椅子を利用せずにずっと足を使って行う勤務を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちし」を入れると、次のようになります。
ちしつ（地質）
ちしお（血潮）
たちしごと（立ち仕事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地球の歴史を物語る土壌から、生命の源となる熱い生命力、さらには足腰を酷使する業務形態までを網羅しました。共通する「ちし」という響きが、自然が織りなす科学、内から湧き出るエネルギー、働く人の日々の奮闘を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、岩や土の状態、内に秘めた熱い思い、そして業務の形態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□つ
□□お
た□□ごと
ヒント：岩や土の状態。そして、椅子を利用せずにずっと足を使って行う勤務を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
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↓
正解：ちし正解は「ちし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちし」を入れると、次のようになります。
ちしつ（地質）
ちしお（血潮）
たちしごと（立ち仕事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地球の歴史を物語る土壌から、生命の源となる熱い生命力、さらには足腰を酷使する業務形態までを網羅しました。共通する「ちし」という響きが、自然が織りなす科学、内から湧き出るエネルギー、働く人の日々の奮闘を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)