本日発売！ ミッフィーの「保冷バッグ」やキウイブラザーズの「エコバッグ」など、注目の付録3選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』（税込1640円）。付録として、「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が付いてきます。
▼マチ13.5cmのたっぷりボックス型！お弁当も食材もすっぽり入る大容量
縦21×横23×マチ13.5cm（約）の四角いボックス型フォルムで、マチがたっぷりあるため自立して使えます。お弁当はもちろん、トレー容器に入った食材や要冷蔵の食品を運ぶお買い物バッグとしても大活躍。600mLペットボトルが6本立てて入る収納力で、荷物が多くなりがちな夏の外出でもしっかり対応してくれます。
▼ピクニックや部活の応援にも！多彩なシーンで頼れるミッフィーデザイン
ピクニックや子どもの部活動の応援など、飲み物や食べ物を持ち歩くさまざまなシーンで活躍します。ミッフィーのかわいいデザインはテンションを上げてくれるだけでなく、大人のおしゃれな雰囲気にも馴染む仕上がりです。日常使いからレジャーまで幅広く使える、この夏手放せない保冷バッグです。
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号』（税込1720円）。付録として、「大人のミッフィー 大容量トート」が付いてきます。
▼大人が使いやすい「紺×茶×ブルーグレー」の上品カラー！ちらっとのぞくミッフィーデザイン
多くの人に愛されるミッフィーとのコラボレーションで誕生した、"ちらっとのぞくミッフィー"デザインのトートバッグです。カラーリングは「紺×茶×ブルーグレー」という大人が使いやすい落ち着いたトーンで、トレンドに左右されず長く愛用できる仕上がりになっています。ミッフィーが好きな大人の女性にとって、コーデのさりげないアクセントになってくれる一点です。
▼縦34.5×横49cmの大容量！ショッピングからお仕事・趣味まで幅広く活躍
サイズは縦34.5×横49cm（最大・約）、マチ15.5cm、持ち手の長さ65cmとたっぷりの大容量で、つくりもしっかりしているのが魅力。ショッピングはもちろん、お仕事や趣味の荷物もまとめて入れられる頼れるトートです。デザインと実用性を両立した、日常使いにぴったりの付録です。
宝島社から6月5日に発売される『InRed 2026年7月号』（税込1900円）。付録として、「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」が付いてきます。
▼昨年大人気のグリーンに続く！希少なルビーレッドをぬいぐるみで再現
昨年のグリーンに続き、今年はゼスプリ ルビーレッドキウイをモチーフにしたレッドが登場しました。真っ赤な果肉が美しく、完熟ベリーのような上品な甘さが特徴のルビーレッドは、販売時期が限られた希少なキウイフルーツ。そのかわいらしい見た目をぬいぐるみとして再現した、『InRed』だけのオリジナルデザインです。昨年のグリーンよりひと回りコンパクトになり、ぬいぐるみの全長は約12cm（足を含む）と持ち運びしやすいサイズに仕上がっています。
▼エコバッグはぬいぐるみに収納可能！バッグチャームとしても使える2way仕様
使わないときはエコバッグをぬいぐるみポーチに収納して、ころんとかわいいぬいぐるみとして飾れます。エコバッグはA4サイズが入る高さ34×幅33×マチ5cm（約）で、コンビニやスーパーのちょっとした買い物にもちょうどいい使いやすさ。ぬいぐるみにはボールチェーンが付いているので、手持ちのバッグにつけてバッグチャームとして持ち歩くこともできます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』の「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号増刊』（税込1640円）。付録として、「ミッフィー マチが広いボックス型保冷バッグ」が付いてきます。
縦21×横23×マチ13.5cm（約）の四角いボックス型フォルムで、マチがたっぷりあるため自立して使えます。お弁当はもちろん、トレー容器に入った食材や要冷蔵の食品を運ぶお買い物バッグとしても大活躍。600mLペットボトルが6本立てて入る収納力で、荷物が多くなりがちな夏の外出でもしっかり対応してくれます。
▼ピクニックや部活の応援にも！多彩なシーンで頼れるミッフィーデザイン
ピクニックや子どもの部活動の応援など、飲み物や食べ物を持ち歩くさまざまなシーンで活躍します。ミッフィーのかわいいデザインはテンションを上げてくれるだけでなく、大人のおしゃれな雰囲気にも馴染む仕上がりです。日常使いからレジャーまで幅広く使える、この夏手放せない保冷バッグです。
『大人のおしゃれ手帖2026年7月号』の「大人のミッフィー 大容量トート」
宝島社から6月5日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年7月号』（税込1720円）。付録として、「大人のミッフィー 大容量トート」が付いてきます。
▼大人が使いやすい「紺×茶×ブルーグレー」の上品カラー！ちらっとのぞくミッフィーデザイン
多くの人に愛されるミッフィーとのコラボレーションで誕生した、"ちらっとのぞくミッフィー"デザインのトートバッグです。カラーリングは「紺×茶×ブルーグレー」という大人が使いやすい落ち着いたトーンで、トレンドに左右されず長く愛用できる仕上がりになっています。ミッフィーが好きな大人の女性にとって、コーデのさりげないアクセントになってくれる一点です。
▼縦34.5×横49cmの大容量！ショッピングからお仕事・趣味まで幅広く活躍
サイズは縦34.5×横49cm（最大・約）、マチ15.5cm、持ち手の長さ65cmとたっぷりの大容量で、つくりもしっかりしているのが魅力。ショッピングはもちろん、お仕事や趣味の荷物もまとめて入れられる頼れるトートです。デザインと実用性を両立した、日常使いにぴったりの付録です。
『InRed 2026年7月号』の「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」
宝島社から6月5日に発売される『InRed 2026年7月号』（税込1900円）。付録として、「キウイブラザーズ レッドのぬいぐるみエコバッグ」が付いてきます。
▼昨年大人気のグリーンに続く！希少なルビーレッドをぬいぐるみで再現
昨年のグリーンに続き、今年はゼスプリ ルビーレッドキウイをモチーフにしたレッドが登場しました。真っ赤な果肉が美しく、完熟ベリーのような上品な甘さが特徴のルビーレッドは、販売時期が限られた希少なキウイフルーツ。そのかわいらしい見た目をぬいぐるみとして再現した、『InRed』だけのオリジナルデザインです。昨年のグリーンよりひと回りコンパクトになり、ぬいぐるみの全長は約12cm（足を含む）と持ち運びしやすいサイズに仕上がっています。
▼エコバッグはぬいぐるみに収納可能！バッグチャームとしても使える2way仕様
使わないときはエコバッグをぬいぐるみポーチに収納して、ころんとかわいいぬいぐるみとして飾れます。エコバッグはA4サイズが入る高さ34×幅33×マチ5cm（約）で、コンビニやスーパーのちょっとした買い物にもちょうどいい使いやすさ。ぬいぐるみにはボールチェーンが付いているので、手持ちのバッグにつけてバッグチャームとして持ち歩くこともできます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)