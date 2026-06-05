ハッピーセット新作は『スーパーマリオ』！ スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も登場
「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で発売する。
【写真】ピーチ姫やヨッシーたちも大集合！ ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」全12種一覧
■全12種のおもちゃが集結
今回登場するハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、マリオ、ヨッシー、キノピオ、ピーチ姫などおなじみのキャラクターをデザインした全12種類の立体フィギュアがラインナップ。
6月12日（金）からの第1弾は「マリオ」「ヨッシー」「カエルルイージ」「クッパJr．」「ロゼッタ」「キャサリン」の全6種を用意。
6月19日（金）からの第2弾は「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr．」「チコ」が勢ぞろいし、いずれも飾って楽しんだり、キーホルダーとしてかばんなどに付けて楽しむことが可能だ。
また、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も、6月12日（金）から販売。
さらに、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「宇宙は広大で、その中には2兆個以上のギャラクシー（銀河）があります。一つひとつのギャラクシーの中にも、数千億個の星々が輝き、そのまわりを回る惑星もあり、冒険と驚きが待つ世界は、果てしなく続くのです。マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです」とコメントしている。
【写真】ピーチ姫やヨッシーたちも大集合！ ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」全12種一覧
■全12種のおもちゃが集結
今回登場するハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、マリオ、ヨッシー、キノピオ、ピーチ姫などおなじみのキャラクターをデザインした全12種類の立体フィギュアがラインナップ。
6月19日（金）からの第2弾は「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr．」「チコ」が勢ぞろいし、いずれも飾って楽しんだり、キーホルダーとしてかばんなどに付けて楽しむことが可能だ。
また、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も、6月12日（金）から販売。
さらに、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「宇宙は広大で、その中には2兆個以上のギャラクシー（銀河）があります。一つひとつのギャラクシーの中にも、数千億個の星々が輝き、そのまわりを回る惑星もあり、冒険と驚きが待つ世界は、果てしなく続くのです。マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです」とコメントしている。