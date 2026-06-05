私立恵比寿中学の公式X、公式サイトが5日に更新され、体調不良により休養していた中山莉子（25）が復帰することが発表された。

Xでは「中山莉子 ステージ復帰に関するお知らせ」と題し、「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と報告した。

今月6日にKanadevia Hallで行われる「私立恵比寿中学 Sprig Tour 2026〜SuGuilty Train」で復帰するとしつつ、「当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する『部分復帰』という形を取らせていただきます」と説明。「ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます」と呼びかけた。

また「改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝し、「今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。

中山は先月8日、グループの公式Xなどで「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と伝えていた。