◆米大リーグ Ｄバックス３Ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートも最後まで出番はなかった。４年ぶりの代打起用はお預けとなった。

ナ・リーグ西地区で首位を走るチームは同地区２位のＤバックスにサヨナラ負け。３連勝と６カード連続勝ち越しを逃し、ゲーム差は６・５に縮まった。２―２の９回にスコットがマルテにサヨナラ弾を献上した。

試合後、ロバーツ監督は「大谷は出場可能だった。１０回にロハスの打順（９番）で代打で出る予定だった。そこからの守備はどうにかやりくりしようと。翔平が試合に出て守備に就くことはないから」と説明。大谷以外の野手は全員使い切っており、その場合はＤＨで出場していた正捕手スミスを守らせ、ラッシングを一塁などに回すなどする必要があったが、一塁はフリーマンが守っていたため、誰かが一塁以外を守る必要があった。

９回の攻撃。ドジャースは３番から始まる好打順だったが、簡単に２アウトを取られ、打席には５番スミス。しかし、ここでは大谷を“温存”したベンチ。スミスは左翼線へ二塁打を放ったが、２死二塁でエスピナルが空振り三振に倒れた。

大谷を使うとすれば、なぜ９回ではなく１０回だったのか。指揮官は「９回は（打力のある）スミスがいたし、スミスの二塁打の後に翔平を打たせることもできたが、そうなると相手は翔平を敬遠して（７番の）コールを迎えていただろう。そこから選手たちがどのポジションに入るかを考えながら９回の守備に向かわなければならない。ベンチにはもう誰も残っていなかった。延長戦に入ってから（代打・大谷という）切り札を使う意味があった」と明かした。