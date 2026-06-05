元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが、歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未の挙式・披露宴での和服ショットを公開した。

斎藤アナは５日までに自身のインスタグラムを更新。「愛未の披露宴の司会は、お着物を着用しました 祖母の“汕頭”のピンク色のお着物。刺繍（ししゅう）がかわいい 祖母が昔着ていた訪問着で、準備も手伝ってくれました」と記し、司会をつとめた披露宴で着用した着物が、祖母から譲り受けたものでありことを伝えた。

「司会はＮＨＫの古谷敏郎アナウンサーと、山形テレビの斉藤佑太アナウンサーと共に局の垣根を越えての司会、勉強になりました 素敵な機会をくれた愛未と橋之助さんに改めて感謝です」とつづった。

この投稿には「和装も似合ってめっちゃ素敵」「よくお似合いです」「和装とても似合いますね」「ちーちゃん素敵素敵」「天使そのもの」「同期で戦友の門出をお祝いできるのはアナウンサー冥利（みょうり）につきますよね」「大役お疲れ様でした」「お疲れさま〜次は貴方の番」などのコメントが寄せられた。