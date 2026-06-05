イモトアヤコ、盛り付け美しい野菜たっぷりの夕食4品披露「バランス考えられてる」「器も素敵」
【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いタレントのイモトアヤコが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりのメニュー4品が並ぶ夕飯の食卓の写真を公開し、話題となっている。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランス考えられてる」野菜たっぷりの夕食4品
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。きゅうりやハムが入ったポテトサラダ、ひき肉のそぼろと千切りきゅうり、ざく切りトマトを合わせたもの、おかかがたっぷりかかった焼きナス、人参や大根のツマと鮪の刺身の盛り合わせの4品が並ぶ、野菜がたっぷりで彩り豊かな食卓の様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「バランス考えられてる」「盛り付けが美しい」「器も素敵」「いつも美味しそう」「そぼろの奴はジャージャー麵かな？丼ものかな？」「茄子の焼き色がたまらない」「ヘルシーにお腹いっぱいになりそう」といった声が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランス考えられてる」野菜たっぷりの夕食4品
◆イモトアヤコ、彩り豊かな食卓披露
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。きゅうりやハムが入ったポテトサラダ、ひき肉のそぼろと千切りきゅうり、ざく切りトマトを合わせたもの、おかかがたっぷりかかった焼きナス、人参や大根のツマと鮪の刺身の盛り合わせの4品が並ぶ、野菜がたっぷりで彩り豊かな食卓の様子を公開している。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バランス考えられてる」「盛り付けが美しい」「器も素敵」「いつも美味しそう」「そぼろの奴はジャージャー麵かな？丼ものかな？」「茄子の焼き色がたまらない」「ヘルシーにお腹いっぱいになりそう」といった声が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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