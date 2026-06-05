森保Jが事前キャンプ2日目を実施、U-19日本代表4人がTPで参加…遠藤航は欠席、瀬古は2日連続で途中別メニュー
日本代表は現地時間4日、メキシコ・モンテレイ市内で北中米ワールドカップに向けた事前キャンプの活動2日目を行った。メンバーは25人が参加し、左脚に違和感のあるMF遠藤航は2日続けて練習を欠席。DF瀬古歩夢(ル・アーブル)もミニゲームから全体練習を離れ、2日連続で別メニューでの調整となった。また、この日はトレーニングパートナーとしてU-19日本代表のDF藤川虎三(福岡U-18)、FW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フランクフルト)、FW吉田湊海(鹿島)が参加した。
最初の30分はハーフコートサイズのピッチでトレーニング。ウォーミングアップ後には左右のサイドに分かれ、今大会から導入される「5秒ルール」を意識したスローイン練習を実施した。本格的なトレーニングを行うため、チームは別のピッチに移動。3色に分かれた鳥かごを行った後はミニゲームへ。その時点で瀬古が別メニューに移った。
瀬古は先月31日のアイスランド戦前日練習でも公開部分の途中で切り上げており、昨日の練習でも練習冒頭の全体練習から離脱。今日は鳥かごまでは加わっていたが、ミニゲーム開始時からジョギングに切り替えていた。
8対8のミニゲームはビブス無し、赤ビブス、黄ビブスに分かれて実施。各チームにはそれぞれトレーニングパートナーが1人ずつ加わった。両PA付近のサイドライン外には、出ていないチームの選手が左右2人ずつ待機し、攻撃側のクロス役を担った。赤ビブスのMF鈴木唯人(フライブルク)がゴールを決めたほか、黄ビブスも神代、FW小川航基(NECナイメヘン)、MF中村敬斗(スタッド・ランス)が得点を挙げた。練習は約1時間半で終了した。
以下、8対8のミニゲーム布陣図
【ビブス無し】
塩貝 上田
新川(吉田) 佐野 堂安
長友 谷口 渡辺
鈴木彩
【赤ビブス】
鈴木唯 後藤
前田 田中 伊東
伊藤 板倉 藤川
大迫
【黄ビブス】
小川 神代
中村 鎌田 久保
鈴木淳 冨安 菅原
早川
チームは2日連続で練習施設を変更した。活動初日の3日は、当初使用予定だったクラブ施設でピッチコンディションの不良が見られたため急きょ大学施設に変更。だが、その大学施設もピッチコンディションが悪く、翌4日も再び変更して市内郊外にあるモンテレイのクラブ施設を使用した。
トレーニングパートナーのU-19日本代表はグループリーグ期間まで練習に帯同する。新川はシントトロイデンでチームメイトのFW後藤啓介と談笑。吉田はミニゲームで鹿島アントラーズの先輩であるFW上田綺世(フェイエノールト)と同じ組になり、休憩中には2人で話す姿も見られた。
(取材・文 石川祐介)
瀬古は先月31日のアイスランド戦前日練習でも公開部分の途中で切り上げており、昨日の練習でも練習冒頭の全体練習から離脱。今日は鳥かごまでは加わっていたが、ミニゲーム開始時からジョギングに切り替えていた。
8対8のミニゲームはビブス無し、赤ビブス、黄ビブスに分かれて実施。各チームにはそれぞれトレーニングパートナーが1人ずつ加わった。両PA付近のサイドライン外には、出ていないチームの選手が左右2人ずつ待機し、攻撃側のクロス役を担った。赤ビブスのMF鈴木唯人(フライブルク)がゴールを決めたほか、黄ビブスも神代、FW小川航基(NECナイメヘン)、MF中村敬斗(スタッド・ランス)が得点を挙げた。練習は約1時間半で終了した。
以下、8対8のミニゲーム布陣図
【ビブス無し】
塩貝 上田
新川(吉田) 佐野 堂安
長友 谷口 渡辺
鈴木彩
【赤ビブス】
鈴木唯 後藤
前田 田中 伊東
伊藤 板倉 藤川
大迫
【黄ビブス】
小川 神代
中村 鎌田 久保
鈴木淳 冨安 菅原
早川
チームは2日連続で練習施設を変更した。活動初日の3日は、当初使用予定だったクラブ施設でピッチコンディションの不良が見られたため急きょ大学施設に変更。だが、その大学施設もピッチコンディションが悪く、翌4日も再び変更して市内郊外にあるモンテレイのクラブ施設を使用した。
トレーニングパートナーのU-19日本代表はグループリーグ期間まで練習に帯同する。新川はシントトロイデンでチームメイトのFW後藤啓介と談笑。吉田はミニゲームで鹿島アントラーズの先輩であるFW上田綺世(フェイエノールト)と同じ組になり、休憩中には2人で話す姿も見られた。
(取材・文 石川祐介)