ハイレックスコーポレーション<7279.T>は後場下げに転じ、年初来安値を更新した。きょう正午ごろ、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算を発表。売上高が前回予想の２０１０億円に対し２０９１億７００万円（前年同期比３７．３％増）、営業利益が２３億５０００万円に対し２２億２６００万円（同５．０％減）、最終利益が３４９億円に対し３４８億５７００万円（前年同期は１７億７９００万円）だったとしており、営業利益が増益予想から一転して減益で着地したことを嫌気した売りが出ている。



期初から連結範囲に含めたハイレックスアクト及び同社子会社１０社が業績に寄与したものの、営業利益はドル安・メキシコペソ高によるメキシコ子会社での人件費上昇や中国における一部顧客の販売不振に伴う工場の操業度低下、韓国での失注などが響き減益で着地した。ただ、経常利益は為替差益や受取配当金などの計上により大幅増益となった。最終利益には負ののれん発生益や投資有価証券売却益なども加わった。



出所：MINKABU PRESS