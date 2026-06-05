ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２４年１０月に発表した海外グローバル大手航空機関連メーカー向け商業用航空機関連部品の供給に関して、部品の量産を開始したと発表したことが好感されている。



同件は、海外グローバル大手航空機関連メーカーとの間で、２６年から３６年までを供給期間とする商業用航空機関連部品の長期供給契約を締結したもの。これに伴いマシニングセンター、研削盤、特殊工程用設備及び非破壊検査装置などを中心とした約１７億円の設備投資を実施するとともに、量産技術の確立ならびに品質保証体制の構築を進めてきたが、生産体制が整い、初品製造の顧客認証を取得したことから、同部品の量産を開始した。なお、同件による業績への影響は、２６年６月期業績予想に織り込み済みとしている。



出所：MINKABU PRESS