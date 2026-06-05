「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは朝安後に切り返しプラス圏に浮上したものの、７万７０００円台では上値も重く、前日比小幅プラス圏でもみ合っている。前日の米国株市場では半導体・ソフトウェア設計のブロードコム＜AVGO＞が決算発表を嫌気され１２．６％安と急落したほか、メモリー大手のマイクロン・テクノロジー＜MU＞も７．７％安と大きく下値を探るなど半導体関連株が安く、これを受けて同社株にも売りが先行した。最低投資金額で７７０万円ほどかかる値がさ株だが、個人投資家の注目度は高く押し目買いニーズも引き続き強いもよう。サポートラインとなっている５日移動平均線を絡めた値動きが続いている。



出所：MINKABU PRESS