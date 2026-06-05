本日6月5日19時より、『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は『それスノ』版『未成年の主張』第5弾と『立入禁止企画』第7弾がオンエアされる。

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『未成年の主張』第5弾では、向井康二とラウールが埼玉県の西武台高等学校、西武台新座中学校を訪問。校舎の屋上から生徒たちが思いの丈を叫ぶ恒例企画で、令和ならではの主張や一世一代の愛の告白が続々と登場する。さらに、向井とラウールとともに「オドロウゼ！」の替え歌バージョンを披露する生徒が登場する場面も。また、ラウールの主張では、あるメンバーへの日頃のクレームが飛び出すという。

恒例の『成人の主張』では、若者から人気を集める国立ライブアーティストや『M-1』王者がサプライズで登場する。

『立入禁止企画』第7弾では、阿部亮平とROLANDが世界的企業 Googleの立入禁止エリアに潜入。AI『Gemini』も帯同し、最先端技術を機械に疎い人にもわかりやすく解説していく。YouTubeの秘密の部屋でバズる秘訣のアドバイスを受けたり、テレビ初公開となる豪華な社員食堂を訪れたりと、ROLANDも絶賛するエリアが続々と登場する。

あわせて、立体的な映像で相手がその場にいるように感じられるリモート会議にもテレビ初潜入。最先端技術を体験した阿部は「未来を体験した」と興奮した様子を見せた。

スタジオゲストには本木雅弘と紗栄子が登場。恒例の即興名言をAI『Gemini』が採点する企画や、Googleが遊び心で開発した隠しコマンドを体験する場面も見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）