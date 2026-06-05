2026年6月27日（土）・28日（日）、東武鉄道をはじめとする鉄道4社の連携により、SL大樹「土津（はにつ）」が東武鉄道・下今市駅からJR・会津若松駅間での特別運行を実施します。旧国鉄会津線でのSL運行は1974年以来、実に52年ぶり！ 本列車の乗車チケットはすでに満席となるほどの人気ぶりですが、6月5日（金）14:00より、会津田島駅で開催する「特別撮影イベント」の受付を開始します。 今回は本番に先駆け、6月4日に行われた下今市駅〜会津田島駅の試運転乗車体験会に筆者が潜入。「土津」の由来や絶景の車窓レポートとともに、これからSLを見に行きたい方向けの必見情報をお届けします！

旧国鉄会津線で52年ぶりにSLが走る！

下今市駅からの出発を控えたSL大樹「土津」

「SL大樹」は、東武鉄道が2017年から運行している蒸気機関車です。栃木県日光市の「下今市駅」から「東武ワールドスクウェア駅」を通り「鬼怒川温泉駅」へ行く列車を運行しており、東武日光方面へ向かうSL大樹「ふたら」とともに、1日最大8本を運行しています。

鉄道事業者4社の連携で実現

鉄道事業者4社が連携して実現（画像：東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JR東日本）

この「SL大樹」が、6月27日（土）と28日（日）にはSL大樹「土津（はにつ）」として、下今市駅から会津若松駅まで直通の特別運行を実施します。これは、東北復興支援や「ふくしまデスティネーションキャンペーン(ふくしまDC)」の展開とともに、日光と会津を結ぶ観光周遊ルートの確立と地域活性化を目的として、東武鉄道・野岩鉄道・会津鉄道・JR東日本の鉄道事業者4社とSL大樹等観光列車運行推進協議会が連携し、実現しました。旧国鉄会津線の会津田島駅から西若松駅までの区間をSLが走行するのは、1974年以来52年ぶりのことです。

SL大樹「土津」を繋ぐ鉄道事業者

・東武鉄道（下今市駅〜新藤原駅 東武鉄道鬼怒川線）

・野岩鉄道（新藤原駅〜会津高原尾瀬口駅 野岩鉄道会津鬼怒川線）

・会津鉄道（会津高原尾瀬口駅〜西若松駅 会津鉄道会津線）

・JR東日本（西若松駅〜会津若松駅 JR只見線）

7時間を超える長時間運行に

SL大樹「土津」運行ルート（画像：東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JR東日本）

6月27日は、下今市駅〜会津若松駅をDL+SL+車掌車+客車3両で運行。6月28日は会津若松駅〜下今市駅をSL+車掌車+客車3両+DLで運行します。下今市駅〜会津田島駅間はディーゼル機関車が牽引。両日とも7時間を超える長時間運行です。

「土津」の由来

福島県猪苗代町の土津神社（画像：Pixta）

列車名の「土津」は、徳川家康の孫にあたり、会津藩初代藩主である保科正之公の神号「土津霊神（はにつれいじん）」に由来しています。五行思想における万物の根本「土」と、会津藩主を意味する「津」を組み合わせた名で、保科正之公は福島県耶麻郡猪苗代町にある「土津神社」の主祭神として祀られています。

下今市駅〜会津田島駅の試運転乗車体験会に潜入！

レトロな趣の下今市駅舎

SL大樹「土津」の試運転は本番と同様、東武鉄道鬼怒川線「下今市駅」からスタートしました。

下今市駅のホームから見るSLの機関庫

下今市駅は、SLの機関庫と転車台のある駅として知られています。

下今市駅2番線ホームに入線する、SL大樹「土津」

下今市駅2番ホームにSL大樹「土津」が入線。試運転のため、「試」のヘッドマークを掲げて登場しました。

DLと連結されているSL大樹「土津」

最前部にディーゼル機関車（DE10 1109）が連結されており、蒸気機関車・SL大樹「土津」（C11 325）＋車掌車（ヨ8634）＋客車3両（スハフ14 1+オハテ12 2+オハフ15 1）という編成です。

SL大樹「土津」と客車の間には車掌車があります

客車に乗り込んだら、会津方面に向けて出発です！

「52年ぶりの会津乗り入れに感無量」と語る、東武鉄道下今市機関区の真壁機関区長

車窓の景色とSLの汽笛を楽しむ旅へ

1号車と3号車はリクライニングシート車両となっています

2号車はテーブル付きのボックスシートです

開放感抜群の展望デッキ

下今市駅を出発し、まずは東武鉄道鬼怒川線の区間を走行します。鬼怒川温泉駅から鬼怒川公園駅を通り、新藤原駅まで、約16.2キロの道のりです。

鬼怒川温泉駅、鬼怒川公園駅、新藤原駅ホーム

新藤原駅からは、野岩鉄道会津鬼怒川線の区間に入ります。

新藤原駅には野岩鉄道のみなさんがスタンバイ

新藤原駅では、野岩鉄道のみなさんがお見送りをしてくれました。川治温泉駅、中三依温泉駅、上三依塩原温泉口駅、そして標高722メートルの会津高原尾瀬口駅へ進みました。

川治温泉駅、中三依温泉駅、上三依塩原温泉口駅、会津高原尾瀬口駅

このあたりから、トンネルを通過することが増えていきます。

川治温泉駅近くの車窓から見た鬼怒川

川治温泉駅を過ぎ、トンネルを抜けると「湯西川温泉駅」近くの橋梁を通過します。撮影にぴったりのビューポイントだとアナウンスが流れ、カメラを手に待ち構えるほどしばし。その通り、美しい景色が広がっていました。

湯西川温泉駅近くの橋梁から見た絶景

会津高原尾瀬口駅を出ると、会津鉄道会津線の区間に入ります。会津田島駅へ近づくにつれ、たくさんの地元民が車両に向かって手を振ってくれました。

会津田島駅に到着！

会津田島駅ホーム

約3時間かけて、会津田島駅に到着しました！

DL機関車の切り離し作業

DL機関車の切り離し作業が行われました。以降はSLが先頭となります。

ボイラーに水を補給するための給水タンクが準備されていました

会津若松駅に向けて運転を再開する前に、整備作業も行われます。

切り離し後も、安全な運転に向けての確認作業が続きます

DL機関車を切り離したSL大樹「土津」

DL機関車を切り離したSL大樹「土津」試運転列車はこの後、会津田島駅２番ホームから出発。2時間少々の時間をかけて、会津若松駅まで運行しました。

チケットは満席！ これからSL大樹「土津」を見るには？

2026年6月27日・28日のSL大樹「土津（はにつ）」特別運行は両日とも既に満席となっており、乗車することはできませんが、現地で歴史的瞬間を楽しむ方法はまだあります！

沿線から手を振って応援する

会津鉄道沿線や湯西川温泉駅周辺の橋梁など、見晴らしの良い場所で通過するSLを見送ることができます。沿線で撮影・見学される際は、私有地や線路内への立ち入りを避け、安全な場所からマナーを守って楽しみましょう。

SL大樹「土津」撮影イベントは6月5日受付開始！

参加者限定撮影エリアを設ける会津田島駅3･4番線ホーム

2026年6月27日（土）、会津田島駅でヘッドマーク除幕式の撮影イベントを開催します。

イベント参加者限定の記念品、オリジナル赤べこ。ヘッドマーク図柄は当日のお楽しみ（画像：東武トップツアーズ）

当日はイベント参加者限定エリアで撮影ができるほか、イベント参加記念品のオリジナル赤べこや、会津田島駅前広場で開催する地元商品・食材を取り扱った「マルシェ」で利用できる500円分のクーポン券の特典も。参加費は大人1万3,000円で、6月5日（金）14:00から受付を開始します。

52年という長い時を経て、再び会津の地を黒煙を上げて力強く駆け抜けるSLの姿は、鉄道ファンならずとも胸が熱くなる歴史的な光景です。

乗車チケットを手に入れられなかった人も、本日14時から受付開始となる特別撮影イベントや沿線からのお見送りで、この「激レア」な熱気を十分に味わうことができます。今月末はぜひ、カメラを持って福島・会津エリアへ歴史的瞬間を目撃しに出かけてみませんか？

文／写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）