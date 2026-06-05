髙地優吾の帆前掛け＆長靴姿がスタイル抜群と話題！ラーメン修行で照英・藤本敏史と腕を組んだ男前スリーショットに「男らしい」「厨房が似合う」「こんなイケメンが作るラーメンが食べてみたい」

【写真】髙地優吾の帆前掛け＆長靴姿のスタイル抜群ラーメン修行ルック①②

SixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）がTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』公式Xに登場。ラーメン修行ルックを披露している。

■調理白衣に“麺”と書かれた紺色の帆前掛けを締めて修行に挑む高地

高地は6月5日20時55分からスタートの『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』に出演。栃木にある新感覚“泡とろラーメン”店で修業する様子が放送される。

投稿されたのは、ラーメン店の厨房で寸胴鍋を前にした高地のオフショット。調理白衣に“麺”と書かれた紺色の帆前掛けを締めて、タオルを腰にかけて腰に手を当てている。寸胴鍋を前にした真剣な表情に注目。

さらにラーメン店の前で照英・藤本敏史（FUJIWARA）と共に、同じラーメン修行ルックでキリッと腕組みをするポーズも。こちらは足元の白い長靴まで写し出されている。

また、笑顔で麺を茹でる様子や、両手で力を込めて寸胴鍋を混ぜるオフショットも公開されている。

コメント欄には「修行する高地くんかっこいい」「スタイルがいい」「男らしいポーズが素敵」「厨房が似合う」「こんなイケメンが作るラーメンが食べてみたい」「いつかSixTONESのメンバーにラーメン振る舞う姿が見たい」などといったファンの声が続々と到着している。

■『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』オフショット

照英と藤本敏史と腕組みポーズを決める高地。

■笑顔で麺を茹でる姿や気合いを入れて寸胴鍋を混ぜる様子も

投稿には「ピークタイムの麺茹でに挑戦」という予告も添えられている。