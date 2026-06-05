ドジャースのマックス・マンシー内野手が4日（日本時間5日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「5番三塁」で先発出場。5回表の第2打席で、一塁ゴロを放った際にベースに駆け込んできた相手野手と激突。試合途中で交代した。

球団公式Xによると「マンシーは呼吸困難の症状があり、脳震とうの検査のため試合を離れた」という。

■敵地も騒然、両者途中交代

この試合「5番三塁」でスタメンに名を連ねたマンシーは、第1打席は一塁への併殺打で凡退。両チーム無得点で迎えた5回表の第2打席も、一塁線へのゴロを放った。ダイヤモンドバックスのイルデマロ・バルガス内野手が捕球しそのままベースに駆け込むも、マンシーと激突。その場に両選手とも倒れ込み、途中交代となった。

ドジャースの球団公式Xからは「マンシーは呼吸困難の症状があり、脳震とうの検査のため試合を離れた」と発表された。マンシーは今季ここまで57試合に出場し、チームトップの14本塁打と打線をけん引していた。サンティアゴ・エスピナル内野手がマンシーの代走で出場、そのまま三塁の守備に就いている。

