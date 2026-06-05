バスケットボール男子Bリーグ1部の島根は5日、2026-27シーズンと新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」の開幕に向けたクラブブランド刷新発表会を開催した。公式サイトを通じ、新ロゴに込めた思いを説明。創設から17年目を迎え「継承と革新」をテーマに新たな時代へ進化する構想を示した。

発表会では、新たなプライマリーロゴが初公開された。ロゴのベースは「S」と「M」を組み合わせた造形で、選手、ファン、パートナーが一体となるクラブの結束を表現。ロゴ先端の鋭い両刃には「スサノオノミコト」の天叢雲剣をモチーフとし、神話性と現代的な力強さを融合させたと説明した。

中央を貫く一本のラインは新境地への道を象徴し、左右で異なる表情を持つデザインは、強さと優しさ、熱狂と冷静さなど、チームの多様性を表しているという。

また、新ロゴは「青く（BLUE）」「大胆に（BOLD）」「明快に（BRIGHT）」の3つの思想で構成。あらゆるシーンで映える機能性を備え、一目で記憶に残る存在感を目指した。

クラブはロゴのほか、新ユニフォームデザイン、ユニフォームサプライヤーの変更、ファンクラブの新ロイヤリティプログラム、オフィシャルチアパフォーマンスグループの名称変更、公式アプリの開発なども発表した。