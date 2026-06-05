朝は水だけ洗顔で済ませてない？くすみ・毛穴対策に見直したい大人のジェル洗顔３選
朝、鏡を見たときに「なんだか顔色が冴えない」「ファンデーションがきれいにのらない」と感じることはありませんか？年齢とともに乾燥やくすみが気になりやすくなりますが、実は朝の洗顔習慣が肌印象に影響していることも。寝ている間に分泌された皮脂や汗、夜のスキンケアの油分は、水だけでは落としきれない場合があり、毛穴の目立ちやゴワつき、メイクのりの悪さにつながることがあります。
毛穴まわりのプツプツ感が気になる人に
額や小鼻まわりのザラつきやプツプツ感が気になるなら、エストの「クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」に注目です。
▲エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED 130g ￥5,280（税込）
厚みのあるジェルが肌に密着し、角栓や不要な角質にアプローチ。洗い上がりはつるんとなめらかで、つっぱり感も気になりにくい印象です。朝の洗顔で肌表面をすっきり整えたい人や、毛穴まわりの凹凸感が気になる人におすすめ。爽やかなアクアティックフローラルの香りも心地よく、朝の気分転換にもひと役買ってくれます。
スキンケア効果やメイクのりを高めたい人に
洗顔後の化粧水のなじみやベースメイクの仕上がりを重視するなら、ルナソルの「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」が頼れる存在です。
▲ルナソル ポリッシングクリア ジェルウォッシュ 150g ￥3,850（税込）
角栓や毛穴汚れを落としながら、なめらかな肌へ整えるジェル洗顔。乳白色の濃密ジェルが肌を包み込み、摩擦を感じにくい使い心地も魅力です。保湿成分も配合されているため、洗顔後の乾燥感が気になりにくいのもポイント。朝のスキンケアをより快適にしたい人にぴったりと言えるでしょう。
乾燥やゆらぎが気になる人に
洗顔後のつっぱり感が苦手な人や、肌コンディションが不安定な時期に取り入れたいのが、ラゴムの「ジェルトゥウォータークレンザー ピンクレモネード」です。
▲LAGOM ラゴム ジェルトゥウォータークレンザー ピンクレモネード 220mL ￥2,310（税込） ※PLAZA＋公式EC限定のピンクレモネードの香り
ジェルがみずみずしいテクスチャーへと変化し、不要な皮脂や古い角質をやさしくオフ。乾いた肌にそのまま使える手軽さも人気の理由です。すっきりとした洗い上がりながら、肌はしっとり。フレッシュなピンクレモネードの香りが、朝のスイッチを心地よく入れてくれます。
スキンケアやベースメイクを見直す前に、一度振り返りたいのが毎朝の洗顔習慣。くすみや毛穴、メイクのりの悪さが気になるなら、洗顔料を変えるだけで肌の見え方が変わることもあります。忙しい朝でも取り入れやすいジェル洗顔で、気持ちよく１日をスタートしてみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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