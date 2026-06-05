「なぜかお金が貯まらない…」毎月の“ちょこちょこ出費”を見直すコツ

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「大きな買い物はしていないのに、お金が残らない」という感覚はありませんか？家計簿を見返しても特別な出費は見当たらない。それなのに思うように貯金が増えない。そんな人は、“ちょこちょこ出費”が積み重なっているのかもしれません。

最近は、節約のために「お金の流れを把握する」という考え方が主流になりつつあります。だからこそ、大きな固定費だけでなく、日常の小さな支出にも目を向けることが大切です。

“少額だから大丈夫”が積み重なっていない？


コンビニで飲み物を買う。ネット通販で送料無料にするため商品を追加する。外出先でなんとなくカフェに入る。ひとつひとつは数百円でも、積み重なると意外と大きな金額になります。

特にキャッシュレス決済が増えた今は、お金を使った感覚が薄れやすいもの。まずは自分がどんな場面で出費しやすいのかを知ることから始めてみましょう。

“疲れている日”ほど出費が増えやすい


実は、お金の使い方と疲労感は無関係ではありません。疲れている日は、自炊の代わりに外食を選んだり、ネット通販で気分転換をしたりと、“ラクさ”や“手軽さ”にお金を使いやすくなることがあります。

もちろん悪いことではありません。ただ、「疲れている日は出費が増えやすい」という傾向を知っておくだけでも、無意識の浪費は減らしやすくなります。

“使っていない支出”を見直してみる


家計管理というと固定費が注目されがちですが、見落としやすいのが使っていないサブスクや習慣化した支出。毎月当たり前のように払っているものの中に、「なくても困らない支出」が隠れていることもあります。

大切なのは我慢することではなく、“今の自分に必要なお金の使い方”を選ぶこと。定期的に振り返る習慣が、家計管理の第一歩になります。

「なぜかお金が貯まらない…」という時ほど、日常の“ちょこちょこ出費”に目を向けてみるのがおすすめ。家計管理は我慢の積み重ねではなく、自分のお金の使い方を知ることから始まります。小さな気づきが、無理のない貯蓄につながるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事は家計管理・消費行動・生活設計の一般的知見を参考に編集部で構成しています

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