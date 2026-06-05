「なぜかお金が貯まらない…」毎月の“ちょこちょこ出費”を見直すコツ
「大きな買い物はしていないのに、お金が残らない」という感覚はありませんか？家計簿を見返しても特別な出費は見当たらない。それなのに思うように貯金が増えない。そんな人は、“ちょこちょこ出費”が積み重なっているのかもしれません。
最近は、節約のために「お金の流れを把握する」という考え方が主流になりつつあります。だからこそ、大きな固定費だけでなく、日常の小さな支出にも目を向けることが大切です。
“少額だから大丈夫”が積み重なっていない？
コンビニで飲み物を買う。ネット通販で送料無料にするため商品を追加する。外出先でなんとなくカフェに入る。ひとつひとつは数百円でも、積み重なると意外と大きな金額になります。
“疲れている日”ほど出費が増えやすい
実は、お金の使い方と疲労感は無関係ではありません。疲れている日は、自炊の代わりに外食を選んだり、ネット通販で気分転換をしたりと、“ラクさ”や“手軽さ”にお金を使いやすくなることがあります。
もちろん悪いことではありません。ただ、「疲れている日は出費が増えやすい」という傾向を知っておくだけでも、無意識の浪費は減らしやすくなります。
“使っていない支出”を見直してみる
家計管理というと固定費が注目されがちですが、見落としやすいのが使っていないサブスクや習慣化した支出。毎月当たり前のように払っているものの中に、「なくても困らない支出」が隠れていることもあります。
大切なのは我慢することではなく、“今の自分に必要なお金の使い方”を選ぶこと。定期的に振り返る習慣が、家計管理の第一歩になります。
「なぜかお金が貯まらない…」という時ほど、日常の“ちょこちょこ出費”に目を向けてみるのがおすすめ。家計管理は我慢の積み重ねではなく、自分のお金の使い方を知ることから始まります。小さな気づきが、無理のない貯蓄につながるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は家計管理・消費行動・生活設計の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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