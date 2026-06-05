全部気になるーーーッ！！【ファミマ】大人買いしちゃう？「新商品」がアツい

気になる「新商品」が次々に発売される、【ファミリーマート】。今回は、和の風味たっぷりのスイーツパン、疲れた時に食べたら元気が復活しそうなスイーツ、さらには、あのブランドのご褒美アイスを厳選して紹介します。思わず「あるだけ全部買います！」と、大人買いしてしまいそうな衝動に駆られる、魅力がたっぷり。甘いものが食べたくなった時は、ファミマをぜひチェックしてみてください。

どこを食べても抹茶を感じる！

@hifumi4さんが「抹茶尽くし」だと紹介しているのは、「抹茶のクロワッサンドーナツ」です。クロワッサンドーナツ生地の中に、宇治抹茶ホイップ、宇治抹茶クリームを入れ、宇治抹茶チョコで表面をコーティングしています。ひと口でいろいろな抹茶味を楽しめて、どこを食べても抹茶風味を感じられるところがうれしいポイント。\180（税込）と手頃な価格も魅力的です。

とろける練乳が入ったふわふわ & もちもちの大福

断面からとろりと溶け出すような、練乳ソースがたまらない「大きなふわもち生大福（あずきホイップ&練乳）」です。練乳とあずきホイップを、厚めの大福生地で包んでいます。@sujiemonさんいわく「濃厚な甘さとコクの練乳が最高」なのだそう。「大福餅との相性も良くて美味しい」とも評価しているので、ふわふわもちもち食感 & しっかり甘めなスイーツが好みの人はぜひチェックを。価格は、\198（税込）です。

甘さ控えめな大人のスイーツ

「まだまだやる事があるのに、疲れた……」そんな時は、「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」を選んでみては。構成は底から、ミルクチョコプリン、コーヒーゼリー、チョコムース、ココアスポンジとなっていて、チョコホイップクリームとチョコでデコレーションされています。@sujiemonさんいわく、「甘味は控えめでかなりサッパリ」だそう。コーヒーのお供にすれば、糖分とカフェインで一気に元気が復活するかも。価格は、\358（税込）です。

ファミマ限定！ 【ゴディバ】のごほうびアイス

アイスマニアの@miki__iceさんが「おすすめしたい一品」というのが、ファミマ限定販売の「ゴディバ とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」です。ゴールドカラーのパッケージで高級感もたっぷり。チョコレートソース入りの濃厚チョコアイスをココアクッキー入りのビターチョコでコーティング。「まさにフォンダンショコラという感じ」「リッチな味わいながらくどくない上品な仕上がり」と、実食した感想を投稿しています。頑張った日の、ごほうびスイーツにぴったりかも。価格は、\378（税込）です。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A