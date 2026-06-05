◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第３日 Ａブロック▽法大５―３慶大（５日・神宮）

法大が逆転で慶大に勝利し、新人戦グループＡの首位通過が決定した。４回まで３点のリードを許すも、７回に同点。３―３で迎えた９回には１死三塁から代打・田中信（２年＝沼津東）が左中間への適時二塁打を放ち勝ち越した。投手陣は５人の継投で、４回以降は慶大打線を無得点に封じた。

９回のマウンドには、プロ通算２１３３安打を放ち、ヤクルトで活躍した宮本慎也氏（５５）を父に持つ宮本恭佑（２年＝東海大菅生）が公式戦初登板。プロ通算５２５本塁打のレジェンド・清原和博氏（５８）の次男・勝児内野手（２年＝慶応）と対戦し二ゴロに打ち取るなど、慎也氏がスタンドで見守る中、１回を無安打無失点に抑えた。初登板で結果を残し「憧れでしたし、小さい頃から見ていた球場ですのでどうしても投げたいという気持ちがあった。やっとそれが一つかなったなという思いです」と笑顔。また、注目の対決となった清原との勝負を「相手チームにいるのは分かっていたので少し力が入りました。三振を狙っていたけど（清原が）引っ掛けたので」と振り返った。