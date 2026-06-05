大バズり中のシンガー・ソングライター、杉本ラララが日本最大級の野外ロックフェスティバル「ＦＵＪＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ’２６」（７月２４〜２６日、新潟・苗場スキー場）に出演することが５日、分かった。

この日、第５弾ラインナップが発表され、ＴＨＥ ＰＡＬＡＣＥ ＯＦ ＷＯＮＤＥＲ、苗場食堂、ＯＲＡＮＧＥ ＥＣＨＯといったフジロックの名物ステージの出演者が明らかになったもの。初日２４日の苗場食堂に出演するラララはこの日、Ｘに「フジロックに出演が決まったぞ〜！！お前たち、待ってるな！」と投稿した。

ラララは昨年、人間から悪魔を経て死神に転職後、ＳＮＳで動画が大バズり。総再生回数６０００万超、インスタグラムのフォロワーも１０万人突破と大ブレークした。今年１月に大手のソニー・ミュージックと契約し、先月ニューＥＰ「死ぬとき笑えるように」をリリースと、飛ぶ鳥を落とす勢いだ。

この他、米ファンクバンド「アンティバラス」が９年ぶりに来日し、フィールド・オブ・ヘヴンに出演。バッファロー・ドーターや藤原さくららがオレンジ・エコーに、斎藤幸平氏や曽我部恵一らがジプシー・アヴァロンに、ザ・タイガーやサイレント・ポエツ（ダブアンサンブル）らが苗場食堂に、ずっと真夜中でいいのに（スパイシーズ状態）やチャラン・ポ・ランタンらピラミッド・ガーデンに出演することが発表されるなど、多くの出演者が新たに発表された。詳細は公式サイトを参照のこと。

なお、フジロックのチケットは、３日通し券と中日２５日の１日券が完売している。