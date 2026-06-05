2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が4日、グループ結成10周年を迎えた。まずは、前日3日夜からYouTube公式チャンネルでカウントダウン生配信で、リスナー（ファン）とともに記念日を迎えると、早朝からは、フジテレビ系の「めざましテレビ」、「ノンストップ！」にVTR出演。午後5時には、10周年記念の新曲「シンデレラへ。」のミュージックビデオを公開。夜には初となる実写出演（顔スタンプ）で、フジテレビ系歌番組「STAR」で歌唱パフォーマンスを披露。午後8時からは、再びYouTubeでメンバー全6人での「10周年記念生配信」。最後は、深夜に、フジテレビで特別番組「すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ」を放送した。

忘れられないアニバーサリーとなった。時計の針が4日午前0時をさした瞬間から、丸1日“すとぷり尽くし”。あらゆるメディアを駆使して、リスナーに感謝を伝えた。

朝から夜までフジテレビの3番組に出演して、大切な10周年記念曲は、すとぷりの数々の名曲を生み出してきたクリエイターユニット「HoneyWorks」が書き下ろしした「シンデレラへ。」を発表。"シンデレラ（リスナー）"へのまっすぐな愛と感謝が込めた楽曲だった。

さらには、メンバーからのメッセージや10年間の歩みを振り返るヒストリーコンテンツなどを掲載した「すとぷり10周年特設サイト」も開設した。ジェルは「たくさんのお祝いをありがとう」と感謝。ころんも「すごいな10周年って」と、全員で特製ケーキでお祝いをした。

20日からは、10周年記念アリーナツアーもスタート。華やかな記念日から、お祭り尽くしなアニバーサリーイヤーが始まった。

スポニチアネックスでも、特別企画「すとぷり流行語大賞」ファン投票イベントを開催中。https://docs.google.com/forms/d/1QjGpNa1ZZrJP_xO0xQcGA0SF2KoHvoOzrtdELen5BpU/edit