TVer、蒼井優・今田美桜・夏帆・堺雅人・前田敦子・松本若菜の出演作を配信【一覧あり】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は5日から、2026年の夏ドラマに出演する俳優6人の過去作品をそろえた「俳優特集」を無料で展開している。
【写真】寄り添い合いラブラブ…微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
今回の「俳優特集」は、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井優『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田美桜『セミオトコ』、夏帆『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、堺雅人『VIVANT（2023）』、前田敦子『ど根性ガエル』（TVer初配信）、松本若菜『コウノドリ（2017）』など、合わせて約25作品を無料配信する。
TVer恒例の「名作ドラマ特集」も、5日からラインナップを強化。『なんで私が神説教』、『相棒season9』、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ゆるキャン△ 』、『美女か野獣』、『過保護な若旦那様の甘やかし婚』、『GTO（1998）』、『彼女たちの犯罪』などがそろった。
「俳優特集」は7月中・下旬ごろまで。
■蒼井優 ドラマ特集
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※蒼井優 主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜午後10時〜）
■今田美桜 ドラマ特集
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『３年Ａ組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※今田美桜 主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日午後9時〜初回スタート）
■夏帆 ドラマ特集
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※夏帆 出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜午後10時〜）
■堺雅人 ドラマ特集
『大奥〜誕生[有功・家光篇]』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT（2023）』（TBSテレビ）
※堺雅人 主演『VIVANT（2026）』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜午後9時〜）
■前田敦子 ドラマ特集
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※前田敦子 出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日午後10時〜初回スタート）
■松本若菜 ドラマ特集
『１８／４０〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ（2017）』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※松本若菜 主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜午後10時〜）
■「名作ドラマ特集」ラインナップ
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン―法医学者 柚木貴志の事件―』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Ｎのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット(2015)』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ＃彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
【写真】寄り添い合いラブラブ…微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
今回の「俳優特集」は、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井優『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田美桜『セミオトコ』、夏帆『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、堺雅人『VIVANT（2023）』、前田敦子『ど根性ガエル』（TVer初配信）、松本若菜『コウノドリ（2017）』など、合わせて約25作品を無料配信する。
「俳優特集」は7月中・下旬ごろまで。
■蒼井優 ドラマ特集
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※蒼井優 主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜午後10時〜）
■今田美桜 ドラマ特集
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『３年Ａ組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※今田美桜 主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日午後9時〜初回スタート）
■夏帆 ドラマ特集
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※夏帆 出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜午後10時〜）
■堺雅人 ドラマ特集
『大奥〜誕生[有功・家光篇]』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT（2023）』（TBSテレビ）
※堺雅人 主演『VIVANT（2026）』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜午後9時〜）
■前田敦子 ドラマ特集
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※前田敦子 出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日午後10時〜初回スタート）
■松本若菜 ドラマ特集
『１８／４０〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ（2017）』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※松本若菜 主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜午後10時〜）
■「名作ドラマ特集」ラインナップ
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン―法医学者 柚木貴志の事件―』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Ｎのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット(2015)』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ＃彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）