女の子とわんこのホッコリするワンシーンが話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万9000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：朝、3歳の女の子が『寝ている犬を起こそうとした』結果→反応がなく『死んでしまった』と勘違いして…】

3歳の女の子が目覚めたら…

TikTokアカウント「pupuch0114」の投稿主さんは、トイプードルの『ぷぷ』ちゃんの日常を紹介しています。ぷぷちゃんは、3歳の女の子ととても仲良しなのだそう。毎晩寝る前になると、ふたりで並んで過ごし、笑い合うようにおしゃべりを楽しむのが日課でした。そんな大好きな存在だからこそ、朝起きたときも真っ先にぷぷちゃんのもとへ向かったそうです。

しかし、その日は少し様子が違いました。女の子が声をかけても、体を触ってみても、ぷぷちゃんはなかなか起きてくれなかったのです。いつもなら反応してくれるはずなのに、まったく動かない姿を見て、不安になった女の子。やがてその表情は曇り、大粒の涙を流し始めてしまったのだとか。大好きだからこそ、目の前の状況がとても怖かったのでしょう。

愛に溢れた光景にホッコリ

女の子の頭の中では、「ぷぷちゃんが死んでしまった」という考えが浮かんでいたようです。悲しみでいっぱいになりながら涙を流し続ける女の子。しかし次の瞬間、思わぬ展開が待っていました。

なんとぷぷちゃんが、ゆっくりと起き上がったのです。どうやらその日は、いつもよりたくさん眠りたかっただけだった様子。突然動き出したぷぷちゃんを見て、女の子は一瞬驚き、その後すぐに安心したような笑顔になったそうです。ぷぷちゃんも何事もなかったような顔をして過ごしていたとか。

思わず涙が出てしまった女の子と、のんびり屋なぷぷちゃん。ふたりの強い絆と優しさが伝わる、心温まる光景でした。

この投稿には「本当によかった…」「2人揃って演技派w」「涙を返して(笑)」などのコメントが寄せられています。

一緒に育ってきたふたり

女の子は赤ちゃんの頃から、ずっとぷぷちゃんと一緒に育ってきたそうです。毎日一緒に遊び、ときにはちょっとした喧嘩をすることもあるのだとか。

それでも、ふたりにとってお互いは特別な存在。近くにいるのが当たり前で、いない毎日なんて想像もできないそうです。今回、ぷぷちゃんが起きなかっただけで涙が止まらなくなったのも、それだけ大切に思っている証拠。家族であり、親友でもある。そんな深い絆で結ばれたふたりなのでした。

ぷぷちゃんの可愛い姿はTikTokアカウント「pupuch0114」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pupuch0114」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。