日本代表の公式LINEスタンプが6月5日発売！ 出場時間上位32名がスタンプに
日本サッカー協会（JFA）は5日、同日に日本代表の公式LINEスタンプ最新版を発売することを公式サイト上で発表した。
JFAの公式サイトは「日本サッカー協会（JFA）は6月5日（金）、コミュニケーションアプリ『LINE』でお使いいただける『サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.』の販売を開始します」と発表した。同スタンプは2025年11月から2026年3月の代表戦に出場した選手の中から出場時間上位32名をピックアップしたもので、スタンプは全32種類となる。JFAは「試合の高揚感そのままに、日常のさまざまなシーンでもお使いいただけるラインナップとなっています。これからSAMURAI BLUEが挑む世界との闘いに向けて、ぜひスタンプでも応援をお楽しみください」としている。
■サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.
発売日：6月5日(金)
価格：250円（税込）
種類：1セット32点（LINEクリエイターズスタンプ）
備考：選出メンバーは、2025年11月〜2026年3月の代表戦における出場時間上位32名です。
販売ページリンク：日本サッカー協会公式サイトを参照
購入方法：「LINE」アプリ内の「スタンプショップ」、または「LINE STORE」から購入
JFAの公式サイトは「日本サッカー協会（JFA）は6月5日（金）、コミュニケーションアプリ『LINE』でお使いいただける『サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.』の販売を開始します」と発表した。同スタンプは2025年11月から2026年3月の代表戦に出場した選手の中から出場時間上位32名をピックアップしたもので、スタンプは全32種類となる。JFAは「試合の高揚感そのままに、日常のさまざまなシーンでもお使いいただけるラインナップとなっています。これからSAMURAI BLUEが挑む世界との闘いに向けて、ぜひスタンプでも応援をお楽しみください」としている。
発売日：6月5日(金)
価格：250円（税込）
種類：1セット32点（LINEクリエイターズスタンプ）
備考：選出メンバーは、2025年11月〜2026年3月の代表戦における出場時間上位32名です。
販売ページリンク：日本サッカー協会公式サイトを参照
購入方法：「LINE」アプリ内の「スタンプショップ」、または「LINE STORE」から購入