アップル（Apple）は、動画配信サービス「Apple TV」で配信する「フライデーナイト ベースボール」について、7月に配信するスケジュールを発表した。

「フライデーナイト ベースボール」は、レギュラーシーズンを通して、日本時間の毎週土曜日にMLB2試合が配信される番組。今月は、7月4日から8月1日まで、合計9試合の配信が予定されている。

「フライデーナイト ベースボール」の視聴には、サブスクリプションサービス「Apple TV+」（月額900円）への加入が必要。新規登録の場合、7日間の無料トライアルが利用できる。

同番組は、MLBネットワークでエミー賞の受賞歴を持つ制作チームと、Appleのライブスポーツ制作チームが手がけている。

「フライデーナイト ベースボール」7月のスケジュール 7月4日 午前9時 タンパベイ・レイズ対ヒューストン・アストロズ 午前10時30分 ミルウォーキー・ブルワーズ対アリゾナ・ダイヤモンドバックス 7月11日 午前8時 ボストン・レッドソックス対ニューヨーク・メッツ 午前9時 アトランタ・ブレーブス対セントルイス・カージナルス 7月18日 午前8時 シカゴ・ホワイトソックス対トロント・ブルージェイズ 7月25日 午前7時30分 ニューヨーク・ヤンキース対フィラデルフィア・フィリーズ 午前8時 トロント・ブルージェイズ対ボストン・レッドソックス 8月1日 午前9時 テキサス・レンジャーズ対ヒューストン・アストロズ 午前10時30分 サンフランシスコ・ジャイアンツ対サンディエゴ・パドレス

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