「大満足」家族4人での北海道旅行の総額を公開「GWの旅行にしてはリーズナブル」

料理研究家の桜井奈々が4日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに家族で訪れた4泊5日の北海道旅行でかかった総額を公開した。

この日、桜井は「GWに4泊5日4人北海道旅行」と切り出し、旅行先として北海道を選んだ理由について「ズバリ！OFFシーズンだから！安い！GW沖縄などはハイシーズン並みの価格帯ですが北海道は、、それに比べたらお得」と説明した。

続けて、旅の内容について「北海道で行きたかった回転寿司も2店行き！娘のリクエストエスコンフィールドで野球観戦 海獣パラダイスだったおたる水族館」「白い恋人パークで白い恋人作ったり」などと振り返り「北海道らしいこと大満喫」と満喫した様子を報告した。

また、旅行費用の内訳について「飛行機12万 ホテル12万円 食費14万円 アクティビティ5万円 お土産、雑費5万円 レンタカー7万円」と明かし「約55万円くらいでした」と合計金額を公表。金額については「GWの旅行にしてはリーズナブルにおさまったかな？！」「GWに沖縄行った時の半額くらい！」とつづり「全員に行きたいところ詰め込んで！おいしいもの食べて大満足でした」とコメントした。