「タトゥーメロすぎ」寺西拓人、首元タトゥー姿に反響！ 「色気がダダ漏れです」「イケメソすぎる案件」
timeleszの寺西拓人さんは6月4日、自身のInstagramを更新。首元にタトゥーシールをあしらったショットを公開し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。
【写真】寺西拓人の首元タトゥーシール姿
コメントでは「質感がメロすぎます」「タトゥーメロすぎ」「メロ西すぎますやん…」「気絶しそうだよ笑」「色気がダダ漏れです……っ」「タトゥーな感じ、めっちゃええやんかー！」「うわーんイケメソすぎる案件です」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】寺西拓人の首元タトゥーシール姿
「メロ西すぎますやん…」寺西さんは「最近のあれやこれや」とつづり、11枚の写真を投稿。満面の笑みを浮かべる自撮りショットや撮影のオフショットなどさまざまな寺西さんの姿が写っていますが、注目は1枚目です。セルフィーと思われる、どアップショットで、首元には「timelesz」のロゴが格好良くデザインされているタトゥーシールが貼られています。
「なにしてもかっこいいから、もうなんでもいいです」Instagramでたびたびオフショットを公開している寺西さん。5月20日の投稿では、衣装姿でのオフショットや鏡越しのセルフィーを披露しました。ファンからは「なにしてもかっこいいから、もうなんでもいいです」「1、2枚目がメロすぎて3枚目見た瞬間何かの間違いかと思いましたw」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)