吉野家は、6月4日から、全国の吉野家店舗（一部店舗では販売価格が異なる。また、一部店舗では販売していない）において、期間限定商品「麦とろ牛皿御膳」「とろろおくら牛丼」「冷汁」を販売開始した。

「麦とろ牛皿御膳」は、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁とともに、吉野家の牛皿を楽しめる、暑い季節に人気の定番メニュー。今年は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残したゴロシャキ食感に仕上げた。さらに、とろろとおくらを合わせた「とろろおくら牛丼」、冷たいだしをかけて楽しむ「冷汁」も販売する。暑い季節でもさっぱりと食べられるラインアップを用意した。いずれの商品もテイクアウトが可能になっている。なお、店内飲食の場合は「麦とろ牛皿御膳」の麦飯は増量・おかわり無料となっている。



「麦とろ牛皿御膳」

「麦とろ牛皿御膳」は、暑い夏にも食欲をそそる夏の定番商品。吉野家の特製たれで煮込んだ牛肉と玉ねぎを盛り付けた牛皿、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁の合計5品をお盆にのせて提供する。

「とろろおくら牛丼」は、とろろとおくらを合わせ、ねばねば食材の食感を楽しめる丼商品。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい一品に仕上げた。また、「とろろおくら」は単品でも販売する。定食や丼メニューと合わせて注文できる。

「冷汁」は、冷たいだしをかけて楽しむ、4種の魚粉とアサリエキスのうまみが広がる、夏にぴったりの冷汁になっている。

［小売価格］

麦とろ牛皿御膳

店内：853円

テイクアウト：838円

とろろおくら牛丼

店内：792円

テイクアウト：778円

とろろおくら 単品

店内：294円

テイクアウト：289円

冷汁

店内：250円

テイクアウト：246円

（すべて税込）

［発売日］6月4日（木）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com