レディースフォーマルウェアを展開する東京ソワールは、理究の運営する小学校受験塾「理英会」監修のもと、学校説明会・見学会・願書提出・面接など、小学校受験シーンに対応する母親向けスーツを、発売した。

近年、少子化が進む中、子ども一人あたりにかける教育投資への関心は高まっており、私立小学校を選択する家庭層は一定規模を維持している。文部科学省「学校基本調査」（文部科学省「令和5年学校基本調査」私立学校の学生・生徒数の推移）によると、全国の私立小学校在籍者数は、2010年前後から約8万人規模で安定的に推移しており、小学校受験市場は底堅いニーズが続いている。

特に、首都圏の私立・国立小学校では、延べ志願者数が年間2万〜3万人規模で推移しており、高い志願倍率が続いている。昨年度入試では慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部、早稲田実業学校初等部などで1000人を超える志願者数と、9.8〜12.6倍の高倍率が報告されている（お受験じょうほう2026年度（昨年度実施・今年度入学）首都圏私立小学校の［志願者倍率］ランキング（バレクセル調べ）対象地域：1都4県（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城））。

背景には、教育方針や校風への共感に加え、長期的かつ一貫した教育環境を重視する保護者意識の高まりがあると考えられる。

近年、記録的な猛暑の常態化によって、4〜11月に及ぶ小学校受験シーズンにおいても、保護者から「暑さの中でもきちんと見える服装を選びたい」「説明会から面接まで着回せる一着がほしい」という声が増えている。受験は子どもだけでなく保護者の立ち居振る舞いや服装も重視されるため、快適性と品格の両立が新たな課題となっている。

同社は「大切な想いのすぐそばに」のミッションのもと、10年以上にわたり受験シーンを支える装いを提案してきた。今回、小学校受験という家族にとって重要なライフイベントに際し、保護者が安心して受験に臨める装いを届けたいとの想いから、同企画が実現した。

受験シーズンは、4〜6月の説明会にはじまり、公開授業、10月〜11月の受験本番まで、長期間に及ぶ。また、春から秋にかけての暑さや梅雨時期とも重なることから、保護者の服装に対する悩みやニーズは年々多様化している。

理英会では、そういった不安を抱える保護者に向けて、装いから話し方、座り方まで、作法を指導する「立ち居振る舞い講習」「マナー講習」を開催している。

今回発売する新商品は、フォーマルウェアに精通する東京ソワールの知見と、小学校受験指導に実績を持つ理英会の監修をもとに開発した。受験の場に求められる清潔感・信頼感・上品さを備えながら、長時間でも快適に着用でき、着回しやすさにも配慮した商品になっている。

東京ソワールは今後も、フォーマルウェアの知見を生かし、子どものスクールライフに伴う母親の多様なライフシーンに寄り添う商品開発を進めていく。



左から：ジャケット＋ワンピース、ワンピーススタイル

スーツは、ツーピース風ワンピースを採用。ワンピース⼀枚でもボレロを羽織っているようにきちんと見える。ストレッチ素材のため、長時間の説明会や移動でも動きやすく、窮屈さを感じにくいため、子どものサポートや面接に集中できる。防シワ性があり、座った後も美しい印象を保てる。着丈110cm設計なので、座った時にもひざが見えにくく、上品な印象に見える。トレンド感のある長め丈で、普段の装いとのギャップが少なく、自然体で着用できる。ウォッシャブル仕様のため、汗ばむ季節や突然の雨でも、家庭で手軽に洗えて清潔をキープ。クリーニングに出す時間がなくても、気兼ねなく着回せる。トリアセテート×ポリエステル素材なので、軽やかで通年着用しやすく、暑いシーズンでも快適に面接へ臨める。前開きファスナーを採用。着脱がしやすいので、髪型やメイクが崩れず、慌ただしい朝でも落ち着いて準備できる。ポケット付きのため、ハンカチなどの小物をすぐに取り出せるため、説明会や見学会でもスマートに行動できる。



「撥水加工サブバッグ」

小物は、撥水加工サブバッグのため、A4サイズ対応で資料やスリッパも収納しやすく、肩掛けできるため移動時の負担を軽減する。ファスナー付きで中身が見えにくく、通塾から学校行事、入学後まで幅広く活躍する。撥水加工で雨の日も心配なし。



「晴雨兼用折りたたみ傘」

晴雨兼用折りたたみ傘は、1級遮光生地を使用。ワイド傘袋付きで濡れた傘もスムーズに収納でき、ストレスを軽減する。



「巾着袋」

巾着袋は、張りのあるシャンタンを使用した上品な巾着袋。子どもの体操着入れから保護者用の外履き入れまで幅広く活用できる。荷物を整理しやすく、きちんと感も演出できる。

［小売価格］

受験スーツ（ジャケット・ワンピースセット）：12万1000円

撥水加工サブバッグ：1万9800円

晴雨兼用折り畳み傘：1万6500円

巾着袋：5500円

（すべて税込）

東京ソワール＝https://www.soir.co.jp