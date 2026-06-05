アイシンは、SB C＆Sが国内販売する、ThinkAR Japanが開発したAIスマートグラス「AiLENS V1（エーアイレンズ ヴイワン）」と、同社の文字起こしアプリ「YYSystem」との連携商品が、6月5日から販売を開始する。

「YYSystem」は、音声をリアルタイムで文字化し、会話内容の可視化・記録・共有を可能にするアプリケーション。これまで、聴覚障がい者の方のコミュニケーション支援をはじめ、会議、商談、現場作業など、さまざまな場面で活用されてきた。

今回の連携によって、「YYSystem」でリアルタイムに文字化した内容をスマートグラスのレンズ部に表示することが可能になる。スマートフォンを手に取りづらい場面などでも、視線を外すことなく会話内容を確認できる新たなコミュニケーション環境を提供する。

今回の連携によって、視線を外さない自然なコミュニケーションとして、相手の表情を見ながら会話内容を確認でき、対話の質向上に貢献できる。現場コミュニケーションの向上として、現場作業中など手が離せない状況でも、リアルタイムで情報を把握可能。アクセシビリティの向上として、聴覚障がい者の方をはじめ、多様な利用者の円滑な意思疎通を支援する。業務効率化への貢献として、会議や商談の内容把握・確認をスムーズにし、コミュニケーションの質を向上する。

アイシンは「YYSystem」を通じて、誰もが円滑にコミュニケーションできる社会の実現と、デジタル技術を活用した新たな価値創出に取り組んでいく考え。

［発売日］6月5日（金）

アイシン＝https://www.aisin.com/jp