アシックスジャパンは、同社を代表する高機能ランニングシューズ「GEL−KAYANO」シリーズから、安定性と快適性を追求した「GEL−KAYANO 33（ゲルカヤノ33）」4品番を、6月11日にアシックスオンラインで先行発売し、6月18日にアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店で順次発売する。

「GEL−KAYANO」シリーズは、1993年から展開している同社を代表する長距離ランニング用の高機能モデル。長時間走行してもスムーズな足運びができるようサポート力を高め、足元のぐらつきを抑えるなど、安定性を高めることで多くのランナーをフルマラソン完走に導いてきた。今回のモデルでは、長時間の走行によるランニングフォームの変化に適応した「4D GUIDANCE SYSTEM（フォーディガイダンスシステム）」の考え方を踏襲した「FLUIDSUPPORT（フルイドサポート）」を採用している。

「FLUIDSUPPORT」は、体の自然な動きと調和するように、研究とテストを経て開発した新しいスタビリティ機能。「FLUID（流動性）」という名が示すとおり、足の動き全体にわたってスムーズに連続してサポートする構造で、かかとの接地からつま先の蹴り出しまで、安定性に優れた足運びを実現している。また、ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）中部内側にやわらかい素材を採用することで、フォームが乱れやすい疲労時においても軽やかな走り心地をサポートする。





ミッドソールは、上層部にやわらかく反発性に優れたクッションフォーム材「FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）」を、下層部に上層部よりも硬いクッションフォーム材「FF BLAST PLUS（エフエフブラストプラス）」を採用している。また、かかと部に足にかかる負担を軽減する衝撃緩衝機能「PureGEL（ピュアゲル）」を内蔵している。





アッパー（甲被）は、部位に応じて編み方や孔の大きさを変え通気性とフィット性を高めた「エンジニアードメッシュ」を採用している。また、アッパー内側とベロ部をつなげた構造にすることで足とシューズの一体感、フィット性を向上させている。





靴底は、独自開発のラバー素材2種類を配した「HYBRID ASICSGRIP（ハイブリッドアシックスグリップ）」を採用し、グリップ力と耐久性を両立させている。中部にはさまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP（アシックスグリップ）」を使用し、着地時に力がかかりやすいかかと部には同社従来ラバーと比較し約3倍の耐摩耗性をもつ「AHARPLUS（エーハープラス）」を採用している。

靴底内側にラバーを曲線状に配置したライン構造によって、靴底のしなやかな曲がりをコントロールし、スムーズな走行をサポートする。また、靴底前部の楕円形の意匠が、足の動きにしなやかにフィットし、よりやわらかなクッション性を提供する。

これからランニングをはじめる人、フルマラソン完走をめざす人におすすめとなっている。

同モデルは、ユーザーテスト、サイエンス、イノベーション、サステナビリティの4つの構成要素からなる同社独自の設計思想「ASICS Design Philosophy（アシックスデザインフィロソフィー）」に従い、身体と心の両方にとって優れた構造設計をめざした。

［小売価格］各2万2000円（税込）

［発売日］6月18日（木）から順次

※アシックスオンラインは6月11日（木）から先行発売

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp