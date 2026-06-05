デロンギ・ジャパンは、電気ケトルシリーズをリニューアルし、「デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル（KBOE1260J）」「デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル（KBOV1240J）」「デロンギ アクティブ 電気ケトル（KBLA1240J）」の3シリーズを、6月18日から順次発売する。

電気ケトルは、朝の白湯やコーヒー、紅茶、食事の準備、くつろぎのお茶時間まで、毎日の暮らしに欠かせないキッチン家電のひとつ。お湯を沸かすという実用性に加え、キッチンやダイニングに置いたときの佇まい、用途に合わせた注ぎやすさ、日常的に使い続けたくなる操作性など、暮らしに寄り添うデザイン性と使いやすさが求められている。

デロンギの電気ケトルは、イタリアブランドならではの意匠と、快適な使用感で、多くの消費者に利用されてきた。今回のリニューアルでは、各シリーズの個性はそのままに、注ぎやすさや操作性、安全性を向上させ、毎日の一杯をより心地よく愉しめる電気ケトルへと磨き上げた。

「デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル」は、狙ったところに思いのまま注げる細口形状の注ぎ口と、50℃／60℃／80℃／95℃／100℃の5段階温度設定機能を備えた、こだわり派に向けた一台となっている。コーヒーや紅茶など、飲みものに合わせた温度で、日常の一杯を上質なカフェシーンへと導く。

「デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル」は、1950年代のイタリアンレトロデザインをまとった電気ケトル。丸みのあるフォルムと上質感のあるステンレスボディが、キッチンやダイニングを華やかに彩る。

「デロンギ アクティブ 電気ケトル」は、空間に馴染むシンプルなデザインと簡単操作が特徴とのこと。カップ1杯分を約60秒で沸かせるクイック沸騰（同社試験による。水温23℃の水（カップ1杯＝約140ml相当）が沸騰するまでの時間）や、見やすい水量計など、日常使いのしやすさにこだわった。

また、各シリーズは毎日使う家電として、転倒時湯もれ軽減構造や空だき防止、自動電源オフなど安全性にも配慮。暮らしに寄り添う電気ケトルとして、日々の時間をより豊かに彩る。

今回リニューアルするデロンギの電気ケトルシリーズは、毎日使う家電としての安全性にも配慮し、転倒時湯もれ軽減構造、空だき防止、自動電源オフなどの安全設計を採用している。また、第三者認証機関による製品試験および工場の品質管理調査が行われている証であるSマーク認証を取得。デザイン性や使いやすさに加え、安心して使い続けられる電気ケトルとして、日々の暮らしに寄り添う。





「デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル」は、コーヒーや紅茶など、飲みものに合わせた温度でお湯を沸かせる温度設定機能付きの電気カフェケトル。狙ったところにお湯を注ぎやすい細口形状の注ぎ口を採用し、自宅でも丁寧に淹れる一杯を愉しめる。

50℃／60℃／80℃／95℃／100℃の5段階温度設定に対応。飲みものに合わせて最適な温度でお湯を沸かせるほか、60分間の保温機能（100℃設定時を除く）も搭載し、ゆったりとしたカフェタイムを演出する。

本体に溶け込む水量計や、片手で軽やかに開閉できるフタなど、見た目の美しさと使いやすさを両立した設計になっている。毎日使うケトルとして、直感的で快適な操作性にこだわった。



「デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル」

繊細な凹凸加工を施したメタルの質感で、指紋が付きにくく、光の角度で表情を変える静かな品格を演出する。キッチンやダイニングに置くだけで、空間を上質に彩る。

グラファイトブラック（KBOE1260J−GY）、ビターグレージュ（KBOE1260J−BG）、ピースフルホワイト（KBOE1260J−WH）を販売する。なお、ピースフルホワイトはEC／直営店限定モデルとなる。





「デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル」は、1950年代のイタリアンレトロデザインをまとった、デロンギらしい佇まいの電気ケトル。丸みのあるフォルムと上質なカラーリング、美しい光沢のメタルボディが、キッチンやダイニングを彩る。

たっぷり注げる幅広湯口に加え、片手で軽やかに開閉できるフタ、本体に溶け込む水量計を搭載した。デザイン性を損なうことなく、日常使いのしやすさにも配慮した。



「デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル」

用途に合わせて、たっぷり注げる「フルモード」と、繊細に注げる「ドリップモード」をワンタッチで切り替え可能。料理用に多めのお湯を使いたいシーンから、コーヒーを丁寧にドリップしたいシーンまで、幅広く使える。

オリーブグリーン（KBOV1240J−GR）、アンティークホワイト（KBOV1240J−WH）、シネマブラック（KBOV1240J−BK）、ドルチェベージュ（KBOV1240J−BG）の4色を販売する。なお、シネマブラックとドルチェベージュはEC／直営店限定モデルとなる。





「デロンギ アクティブ 電気ケトル」は、シンプルモダンなデザインへ刷新した、毎日使いしやすい電気ケトル。本体をセットしてスイッチを押すだけの簡単操作で、カップ1杯のお湯を約60秒で沸かせるクイック沸騰（同社試験による。水温23℃の水、カップ1杯＝約140mL相当が沸騰するまでの時間）を実現した。朝の忙しい時間でも、すぐにお湯を用意できる。

両サイドの大きな水量計で、注水量をひと目で確認できる設計。片手で簡単に開閉でき、スムーズに使える。



「デロンギ アクティブ 電気ケトル」

沸騰時でも表面が熱くなりにくく、お湯が冷めにくい二重構造を採用した。3シリーズ共通の安全設計に加え、注ぎ口の給湯ロックを搭載している。

ブラックココア（KBLA1240J−BB）、ホワイトラテ（KBLA1240J−WB）、ブラック（KBLA1240J−BK）、ホワイト（KBLA1240J−WH）を販売する。なお、ブラックとホワイトはEC／直営店限定モデルとなる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル：7月2日（木）

デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル：7月2日（木）

デロンギ アクティブ 電気ケトル：6月18日（木）

デロンギ・ジャパン＝https://www.delonghi.com/ja-jp