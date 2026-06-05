11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は4日（日本時間5日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行った。今合宿から合流したMF鎌田大地（クリスタルパレス）は2日目を終えて「暑いですね。しんどいです」と汗をぬぐい、「時間があるので、チームとしていいコンディションで臨めるように」と表情を引き締めた。

先月27日に欧州カンファレンスリーグを制し、最高の手土産を携えて合流した。今季は公式戦45試合に出場。26人のW杯メンバーで最も合流が遅くなったが、コンディション面の不安も一蹴した。「僕は試合に出続けたいタイプだし、練習もできればしたいタイプ。かなり厳しい日程だったけれどそういう日程にも慣れているし、選手としては試合がたくさんできるということはやっぱり幸せなこと」ときっぱり言った。

前回大会からキャリアを重ね、中盤の核として2度目のW杯に臨む。8月に30歳を迎えるボランチは「前回は1回目で何も分からないまま。今回が最後になるかもしれないし、年齢もいい年齢だと思うので、すごい大事な大会になる。しっかり自分が積み上げてきたものを表現できたらいい」と言葉に力を込めた。