松坂桃李、子ども誕生で生活に変化「全然やってない」こととは
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の松坂桃李が5日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。生活の変化を明かした。
【写真】結婚から約6年 37歳主演級俳優の近影
この日、松坂は究極の2択を選ぶ「究極クエスチョン」に挑戦し、1カ月の休みが取れた場合「A.家から一歩も出ずに部屋にいる」と「B.家にまったくいられず外にずっといる」、どちらを選ぶかという究極の2択に挑んだ。松坂は「B.家にまったくいられず外にずっといる」をチョイスし「独り身なら間違いなくA」「ステイホームの時ずっと（家に）いても全く苦じゃなかった」と語った。
しかし「家族ができてからこの選択を考えると、ずっと家にいるというよりはどうせなら1カ月海外に行くのもいいし、自然豊かなところでのんびり過ごすのもいいですし」と口に。また1人暮らしの頃は、漫画を読んだりゲームをしたりして過ごしていたそうで「自粛期間中はオンラインゲームで岡田将生と夜から朝まで遊んでいた」と、ドラマ「ゆとりですがなにか」（日本テレビ／2016）シリーズなどで共演していた俳優・岡田将生との交流を明かしていた。
続けて「今後の人生でゲームはやり放題だが、漫画は一生読めない」、「漫画は読み放題だけどゲームは一切禁止」のどちらを選ぶか聞かれると、松坂は「漫画は読み放題だけどゲームは一切禁止」を選択。理由について「今、ゲームは全然やってないので全くです。子どもが生まれて家族ができてからは全くやらなくなっちゃって」と答えた。また「（ゲームは）スパッと切れた感じはありますね。死ぬほどやったんでしょうね（笑）。やり尽くした」と生活の変化を語っていた。
松坂は女優の戸田恵梨香と2020年に結婚。2023年5月には第1子の誕生を発表している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆松坂桃李、生活の変化明かす
この日、松坂は究極の2択を選ぶ「究極クエスチョン」に挑戦し、1カ月の休みが取れた場合「A.家から一歩も出ずに部屋にいる」と「B.家にまったくいられず外にずっといる」、どちらを選ぶかという究極の2択に挑んだ。松坂は「B.家にまったくいられず外にずっといる」をチョイスし「独り身なら間違いなくA」「ステイホームの時ずっと（家に）いても全く苦じゃなかった」と語った。
続けて「今後の人生でゲームはやり放題だが、漫画は一生読めない」、「漫画は読み放題だけどゲームは一切禁止」のどちらを選ぶか聞かれると、松坂は「漫画は読み放題だけどゲームは一切禁止」を選択。理由について「今、ゲームは全然やってないので全くです。子どもが生まれて家族ができてからは全くやらなくなっちゃって」と答えた。また「（ゲームは）スパッと切れた感じはありますね。死ぬほどやったんでしょうね（笑）。やり尽くした」と生活の変化を語っていた。
◆松坂桃李＆戸田恵梨香、2020年に結婚
松坂は女優の戸田恵梨香と2020年に結婚。2023年5月には第1子の誕生を発表している。（modelpress編集部）
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